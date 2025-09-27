Iliad uniforma il costo per la eSIM: 9,99 € una tantum per tutti i già clienti

Iliad sta introducendo dei cambiamenti importanti per quanto riguarda le eSIM.

Le eSIM hanno spopolato negli ultimi anni, e sono semplicemente la versione digitale della classica Sim che conosciamo.

Ciò significa che chi sceglie questa tecnologia non avrà più una scheda fisica, ma un chip virtuale.

Queste eSIM hanno dei vantaggi sostanziali rispetto alle classiche. Possono essere attivate velocemente, si possono avere più numeri contemporaneamente senza il bisogno di avere più schede e soprattutto sono più sicure, perché in caso di furto del dispositivo non possono essere rimosse.

Le eSIM inoltre possono essere ovviamente programmate con i dati dell’operatore scelto dal cliente, proprio come una scheda classica.

Iliad: cosa cambia d’ora in poi con le eSIM

Dunque, i vantaggi di scegliere un eSIM rispetto a una scheda fisica non sono da sottovalutare.

Al momento Iliad permette ai propri clienti di scegliere questa tecnologia e di attivarla in modo semplice.

Ma l’operatore francese ha deciso di renderla a pagamento per tutti coloro che sono già clienti di Iliad.

Fino a questo momento, il passaggio dalla Sim fisica a quella virtuale era gratuito per i nuovi clienti, oppure per i vecchi clienti in particolari casi. Ora invece a tutti i vecchi clienti sarà addebitato un costo di 9,99 € per l’attivazione dell’eSIM.

Però c’è una novità positiva, perché la procedura per l’attivazione è stata resa più snella.

Non ci sarà più bisogno di recarsi fisicamente in un centro Iliad, ma si potrà attivare il chip virtuale direttamente dall’applicazione.

Il passaggio è semplice, poiché basterà accedere all’app con le proprie credenziali e seguire tutta la procedura passo per passo che spiega come eseguire l’attivazione.

Una volta effettuato il pagamento di 9,99 € verrà poi generato un codice QR tramite cui sarà possibile finalmente attivare la propria eSIM.

L’operatore francese, come sempre, punta migliorare l’esperienza dei propri clienti, anche per quanto riguarda il digitale.