Notebook Realme in OFFERTA di quasi 200 euro su Amazon: lo sconto è SHOCK

Realme non è solo azienda capace di mettere sul mercato ottimi smartphone di fascia medio-alta (e non solo), ma allo stesso tempo fa sognare i consumatori con prodotti che spaziano nell’intero panorama dell’elettronica di consumo. Pochi forse sanno che è stata in grado di mettere sul mercato anche notebook di ultima generazione, come il Realme Book Prime, un prodotto complessivamente molto valido ed anche relativamente economico con la promozione disponibile su Amazon.

Nell’avvicinarsi al dispositivo ci accorgiamo subito di una cosa, il display, da 14 pollici di diagonale, è davvero molto interessante, proprio perché, nonostante sia un IPS LCD, può raggiungere una risoluzione massima in 2.1K, quindi con dettagli precisissimi ed una nitidezza superiore al normale. Il processore è forse il componente che meglio lo identifica come di fascia media, essendo comunque un Intel Core i5 di undicesima generazione (codice i5-11320H), che viene affiancato dalla configurazione di 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, resta essere comunque molto elegante e bello da vedere, risultando perfettamente in linea con gli standard attuali. La batteria è sufficientemente capiente per lunghe sessioni di utilizzo, ricordando la presenza della ricarica rapida a 65W, per poter tornare ad utilizzare il device entro pochissimo tempo.

Premete questo link per collegarvi subito al canale Telegram @codiciscontotech interamente dedicato ad Amazon, sul quale sono disponibili errori di prezzo, i codici sconto Amazon gratis, ed anche tantissime offerte esclusive.

Notebook Realme è in promozione oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo notebook di casa Realme non poteva davvero essere più basso, se considerate che comunque parliamo di un prodotto di listino di 699 euro, e che oggi può essere vostro con un investimento finale di 484,87 euro. La riduzione applicata da Amazon corrisponde al 23% in meno rispetto al prezzo mediano dell’ultimo periodo. Ordinatelo subito collegandovi qui.