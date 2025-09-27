Gli utenti Xbox hanno abitudini videoludiche diversificate

Nel panorama dei videogiochi, la misurazione delle abitudini di gioco dei diversi utenti offre uno spaccato interessante su come si muove il mercato e su quali strategie risultano più efficaci per fidelizzare il pubblico. Una recente analisi di Ampere Analytics mette in evidenza differenze nette tra chi gioca su Xbox, chi predilige PlayStation e chi utilizza PC tramite Steam. I dati emersi riflettono non solo la quantità di titoli provati, ma anche il tempo medio speso davanti allo schermo. Secondo lo studio, i possessori di console Microsoft si distinguono per varietà di consumo. In media esplorano 5,7 giochi diversi al mese, contro i 4,5 degli utenti Steam e i 3,7 di chi utilizza PlayStation. A influenzare tale comportamento è soprattutto il servizio Game Pass, che permette di accedere a un ampio catalogo con la formula dell’abbonamento.
Utenti Xbox più interessati a provare giochi diversi
Nonostante la varietà sia maggiore, il dato relativo al tempo di gioco dipinge un quadro diverso. I giocatori Xbox trascorrono mediamente 7,7 ore al mese. Un valore sensibilmente inferiore rispetto alle 11,9 ore degli utenti Steam e alle 12,7 ore dei giocatori PlayStation. La maggiore esplorazione non sembra quindi tradursi in sessioni più lunghe, ma in una frammentazione dell’esperienza, con titoli provati in rapida sequenza senza un reale approfondimento.
La prospettiva futura potrebbe però modificare tale equilibrio. Con l’arrivo a novembre del nuovo Call of Duty: Black Ops 7, primo capitolo della saga distribuito nel Game Pass dopo l’acquisizione di Activision, ci si attende un incremento sensibile delle ore di gioco sulla piattaforma Microsoft.
Il quadro che emerge evidenzia una dinamica in evoluzione. La capacità di offrire formule flessibili e convenienti potrebbe rivelarsi determinante nel ridefinire non solo le abitudini dei singoli giocatori, ma anche l’intera direzione dell’industria videoludica già a partire dai prossimi anni. Non resta dunque che attendere e scoprire le prossime evoluzioni in arrivo.