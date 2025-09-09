AntGamer presenta un nuovo monitor dedicato al gaming

Il mondo del gaming sta per ottenere un’importante novità. A presentare tale innovazione è AntGamer, nota azienda cinese, la quale ha annunciato l’arrivo di un nuovo monitor che spinge la frequenza di refresh fino a 1.000 Hz. Per avere un termine di paragone, i monitor comuni oggi lavorano a 60 Hz. Mentre i TV di fascia alta e la maggior parte degli smartphone superano di poco i 120 Hz. Nel gaming “normale”, al di fuori delle competizioni professionistiche, la media è tra 144 e 165 Hz, e solo alcuni OLED recenti hanno provato a sfidare i limiti con valori di 500 Hz, arrivando a 700 Hz con modalità a risoluzione ridotta.

AntGamer: ecco cosa aspettarsi per il futuro

Tale annuncio arriva in concomitanza con il lancio di un altro display ultra-veloce del marchio, capace di toccare i 750 Hz. Numeri incredibili, ma più in linea con ciò che il mercato attuale può davvero gestire. Il nuovo ANT257PF di AntGamer, pensato per il pubblico hardcore, avrà una diagonale di 24,1 pollici e una risoluzione Full HD 1080p. Alla base di tali frequenze c’è la tecnologia TN.

I dettagli sul modello da 1.000 Hz restano per ora scarni. Sembra che integrerà tecnologie come Local Dimming e Black Frame Insertion (BFI) per migliorare la qualità dell’immagine. Inoltre, AntGamer avrebbe collaborato con AMD per sviluppare studi specifici sul gaming a 1.000 FPS, definendo anche requisiti tecnici e titoli compatibili. Al momento, il panorama dei giochi che potrebbero sfruttare pienamente tali potenzialità è limitato ai grandi classici degli eSport, ma la prospettiva è chiara. Il futuro dei monitor competitivi punta tutto sulla velocità, dove ogni millisecondo può fare la differenza.

Il dispositivo, però, è ancora lontano dall’essere disponibile. Il lancio, infatti, è previsto nel 2026 e, al momento, non si conoscono né il prezzo né la data precisa. Non resta, dunque, che attendere il rilascio di dichiarazioni ufficiali da parte di AntGamer sulla sua prossima innovazione per il settore gaming.