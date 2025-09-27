Attenzione: ecco le password più hackerate

Attualmente, i dati personali hanno assunto un valore paragonabile a quello di beni tangibili. Per tale motivo, la questione della sicurezza digitale non è mai stata così centrale. Le password, nate per proteggere gli account e garantire l’accesso esclusivo alle informazioni, continuano però a essere un punto debole. Nonostante la consapevolezza crescente, milioni di utenti nel mondo scelgono ancora combinazioni troppo semplici. Le quali sono facili da ricordare, ma altrettanto facili da violare. L’aspetto più preoccupante è che, nonostante la ripetuta esposizione di tali dati e l’allerta costante, le abitudini degli utenti faticano a cambiare.

Password online: ecco quelle più hackerate

I numeri parlano chiaro: la sequenza “123456” resta la più utilizzata a livello globale. Ed anche la più sfruttata dai cybercriminali. Le statistiche mostrano che tale password è stata individuata in oltre 132 milioni di violazioni. Con tempi di decifrazione praticamente nulli. Anche in Italia la situazione non è diversa: la stessa combinazione guida la classifica nazionale, con decine di migliaia di utilizzi documentati.

Il fenomeno non si limita a una sola sequenza. Altre varianti come “123456789”, “12345678” o la parola “password” compaiono sistematicamente tra le più diffuse. Nomi propri, squadre di calcio o parole di uso comune, completano un panorama che rivela quanto poco impegno venga dedicato alla protezione delle credenziali. Per la maggior parte di tali combinazioni il tempo necessario a forzarle è stimato in meno di un secondo. Ciò a conferma della loro assoluta vulnerabilità.

Gli specialisti sottolineano la necessità di adottare password complesse. Con combinazioni di lettere, numeri e simboli, difficili da indovinare e lontane da riferimenti personali. La difficoltà di ricordarle rappresenta un ostacolo, ma la soluzione esiste. I password manager, anche gratuiti, consentono di archiviare e generare chiavi robuste. Riducendo così al minimo il rischio di esposizione. A ciò si aggiunge l’importanza dell’autenticazione a due fattori. Quest’ultima crea un ulteriore livello di difesa. Con l’aumento esponenziale delle minacce online, il tema non riguarda più solo la tutela del singolo utente, ma la stabilità dell’intero ecosistema digitale.