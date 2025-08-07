GamingNews

Xbox Game Pass, annunciati i giochi della prima metà di agosto

Microsoft ha da poco svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di agosto.

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso americano Microsoft ha infatti da poco comunicato i nomi dei videogiochi che saranno offerti gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di agosto 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

 

 

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i giochi per la prima metà del mese di agosto

Il colosso americano Microsoft ha da poco svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di agosto. In particolare, questa volta gli utenti potranno scaricare e giocare gratuitamente senza costi aggiuntivi ad un totale di 8 videogiochi. Alcuni di questi sono già disponibili, sia su PC, sia su console sia su Cloud. Tra i titoli annunciati, ce ne sono alcuni di rilievo, come ad esempio il videogioco legato alla saga di Assassin’s Creed, ovvero Assassin’s Creed Mirage.

 

Xbox Game Pass  – videogiochi della prima metà di agosto 2025

  • Rain World (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 5 agosto
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto
  • Lonely Mountains: Snow Riders (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto
  • MechWarrior 5: Clans (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto
  • Orcs Must Die! Deathtrap (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto
  • Assassin’s Creed Mirage (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 7 agosto
  • Aliens: Fireteam Elite (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 12 agosto
  • 9 Kings (Game Preview) (su PC) a partire dal 14 agosto

Insomma, per questi primi giorni di agosto, gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno scaricare e giocare a numerosi videogiochi importanti. Staremo a vedere quali titoli saranno resi disponibili nelle prossime settimane.

