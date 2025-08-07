Xbox Game Pass, annunciati i giochi della prima metà di agosto

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso americano Microsoft ha infatti da poco comunicato i nomi dei videogiochi che saranno offerti gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di agosto 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i giochi per la prima metà del mese di agosto

Il colosso americano Microsoft ha da poco svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa prima metà del mese di agosto. In particolare, questa volta gli utenti potranno scaricare e giocare gratuitamente senza costi aggiuntivi ad un totale di 8 videogiochi. Alcuni di questi sono già disponibili, sia su PC, sia su console sia su Cloud. Tra i titoli annunciati, ce ne sono alcuni di rilievo, come ad esempio il videogioco legato alla saga di Assassin’s Creed, ovvero Assassin’s Creed Mirage.

Xbox Game Pass – videogiochi della prima metà di agosto 2025

Rain World (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 5 agosto

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto

Lonely Mountains: Snow Riders (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto

MechWarrior 5: Clans (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto

Orcs Must Die! Deathtrap (su Xbox Series X|S) a partire dal 6 agosto

Assassin’s Creed Mirage (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 7 agosto

Aliens: Fireteam Elite (sia su Cloud, Console sia su PC) a partire dal 12 agosto

9 Kings (Game Preview) (su PC) a partire dal 14 agosto

Insomma, per questi primi giorni di agosto, gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno scaricare e giocare a numerosi videogiochi importanti. Staremo a vedere quali titoli saranno resi disponibili nelle prossime settimane.