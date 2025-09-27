Vivo V50 Lite è scontato di 100 euro su AliExpress: acquistatelo qui

Vivo V50 Lite è uno smartphone davvero molto recente, pensate che infatti è disponibile in Italia solo da qualche mese, ma già oggi su AliExpress è possibile approfittare di uno sconto speciale che ne riduce di molto la spesa finale, risultando essere a tutti gli effetti maggiormente accessibile per il pubblico nostrano.

Osservando prima di tutto meglio da vicino il prodotto, possiamo notare disporre di un display AMOLED da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 2392 x 1080 pixel, un refresh rate a 120Hz, nonché luminosità di picco di 1800 nit e 387 ppi. La qualità è molto buona, per la fascia di prezzo di posizionamento, soprattutto se accoppiata con un processore MediaTek Dimensity 6300, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz e processo produttivo a 6 nanometri. La configurazione prevede inoltre 8GB di RAM LPDD 4x (espandibile virtualmente fino a 12GB), accoppiata con 256GB di memoria interna su UFS 2.2

Uno degli aspetti di maggiore successo dello smartphone è chiaramente la batteria, componente da 6500mAh (con supporto alla ricarica rapida a 90W), che offre ampissime possibilità di utilizzo data l’autonomia particolarmente elevata. Il comparto fotografico è composto, posteriormente, da un sensore principale da 50 megapixel (IMX882 Sony) e un ultragrandangolare da 28 megapixel. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 32 megapixel.

AliExpress, questo è lo sconto da non perdere di oggi: Vivo V50 Lite

Uno smartphone di ottima qualità che oggi può essere vostro con uno sconto effettivo di 109,41 euro, si parte quindi da 359,90 euro, per scendere di circa 110 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 250,49 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

La spedizione a domicilio viene gestita in pochissimi giorni, essendo comunque spedito dall’interno dell’Unione Europea, con consegna gratuita e senza dazi doganali, quindi senza costi aggiuntivi a quelli effettivamente mostrati a schermo in fase d’acquisto.