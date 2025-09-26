YouTube, utenti soddisfatti: introduce nuovi controlli per una visione più pulita

YouTube ha annunciato due modifiche mirate a rendere l’esperienza di visione meno caotica e più focalizzata sul contenuto. La prima novità è l’introduzione di un pulsante “Nascondi”, che compare negli ultimi secondi di un video, tra i 5 e i 20 finali. Premendolo, vengono rimossi i riquadri con i video consigliati e il pulsante di iscrizione, elementi spesso considerati fastidiosi perché coprono la parte finale del filmato. È possibile farli ricomparire selezionando “Mostra”, ma la scelta vale solo per il video in corso e va ripetuta per ogni nuova riproduzione. Davvero un’ottima soluzione molto richiesta tempo addietro.

La decisione è frutto delle richieste avanzate dalla community. I dati interni mostrano che l’impatto per i creator è minimo: le visualizzazioni generate da questi elementi sono diminuite di meno dell’1,5% nei test effettuati, un calo considerato accettabile per migliorare la qualità dell’esperienza di visione.

Cambia anche il comportamento del watermark su YouTube: ecco come

La seconda modifica riguarda il watermark personalizzato dei canali su desktop. Finora, passando il cursore sopra all’icona, compariva un pulsante per iscriversi direttamente al canale. Questa funzione è stata rimossa: secondo YouTube, il numero di iscrizioni generate in questo modo era molto basso, meno dello 0,05% del totale, e la sua eliminazione non avrà effetti rilevanti sulla crescita dei canali.

Con questi aggiornamenti YouTube punta a un’interfaccia più essenziale, riducendo le distrazioni e lasciando che i video siano al centro dell’attenzione. Una scelta che segue le indicazioni degli utenti e che, pur con un leggero impatto sulle metriche, offre un controllo maggiore su ciò che compare durante la riproduzione.

Ciò dimostra ancora una volta tutti gli sforzi che YouTube sta mettendo in campo per garantire una piattaforma sempre in crescita e sempre più a misura di utente. Anche questa volta dunque le persone saranno contente di avere a che fare con un prodotto rifinito al meglio.