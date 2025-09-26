iPhone Air senza segreti: il teardown di iFixit

Recentemente Apple ha sorpreso il mondo della telefonia di consumo presentando il suo nuovo iPhone Air, il modello in questione si caratterizza per uno spessore davvero senza precedenti raggiunto con alcune rinunce dal lato hardware che hanno permesso all’azienda di ridurre lo spessore in modo davvero importante, tutto ciò ovviamente ha attirato la curiosità degli appassionati che si sono chiesti come abbia fatto Apple a ottenere un risultato del genere.

La risposta ci arriva direttamente dagli esperti di iFixit che hanno proceduto con il classico teardown che ha svelato i segreti del dispositivo, mostrando come strutturato il suo interno e soprattutto annunciando una lieta novità, il dispositivo non è così difficile da riparare dal momento che totalizza un punteggio di ripara pari a sette punti su 10.

Emerse interessanti caratteristiche

Smontando i dispositivo, gli esperti hanno notato come quest’ultimo se caratterizzato da un design paradossalmente più semplice rispetto ai modelli spessi dal momento che Apple non ha potuto nascondere le componenti in strutture ben approfondate nel dispositivo, Quest’ultimo mostra una particolare scheda logica dal design diverso da tutte le altre dal momento che una parte di quest’ultima si alloggia nella concavità rappresentata dalla porzione del device all’interno della quale si alloggia alla fotocamera, ciò consente anche di proteggere la scheda logica delle Sollecitazioni che tendono a curvare il device.

Per il resto, emerge che la batteria e la medesima presente all’interno del Battery Pack MagSafe annunciato insieme al dispositivo, la quale risulta anche intercambiabile (quella del battery pack), a questo dettaglio si aggiunge anche la presenza di una porta USB stampate in 3D in titanio e la presenza di un gran numero di chip prodotti direttamente da Apple, il processore, il chip di rete ma anche il modem 5G.

Un altro dettaglio, certamente l’interesse è rappresentato dal display e dallo schermo che questa volta sono ancorati al dispositivo tramite un meccanismo di incastro, ció rende più facile il loro smontaggio, anche la batteria adesso utilizza il nuovo adesivo sviluppato per iPhone 16 che può essere denaturato applicando una leggera differenza di potenziale eliminando perciò ogni tipo di resistenza che può compromettere la fase di riparazione.