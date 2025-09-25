YouTube riammetterà i canali bannati per le fake news sul Covid e le elezioni

YouTube ha annunciato che riammetterà presto i canali bannati negli anni scorsi per la diffusione di disinformazione sul Covid-19 e sulle elezioni statunitensi. La decisione arriva direttamente da Alphabet, che in una lettera al deputato repubblicano Jim Jordan ha spiegato la volontà di garantire maggiore spazio alla libertà di espressione e di ridurre le restrizioni sui contenuti politici.

Secondo la società, le rimozioni attuate durante la pandemia non furono frutto di una scelta autonoma, ma risposero a pressioni dell’amministrazione Biden. All’epoca erano stati eliminati contenuti che promuovevano cure pericolose – come la pratica del bere candeggina – e teorie di complotto sulle elezioni del 2020. Con il nuovo approccio, YouTube afferma che la piattaforma permetterà “una gamma più ampia di contenuti” e offrirà ai creatori “l’opportunità di tornare online”.

In linea con le altre big tech: ora si allinea anche YouTube

La mossa segue la strategia di altre piattaforme: Facebook ha già abbandonato il fact-checking tradizionale per puntare su sistemi di correzione collaborativa simili alle note della community di X. Alphabet, pur evitando di delegare completamente il giudizio ai verificatori esterni, sta testando un modello simile negli Stati Uniti.

Tra i nomi che potranno tornare su YouTube figurano personalità come Dan Bongino e Sebastian Gorka, entrambi diventati poi funzionari della Casa Bianca. Non è ancora chiaro se questa riapertura includerà anche figure bandite per hate speech, come il discusso attivista Nick Fuentes, né quanti dei creatori sceglieranno di tornare su YouTube dopo aver costruito il proprio pubblico su altre piattaforme.

La decisione segna un momento importante per l’equilibrio tra moderazione dei contenuti e libertà di espressione, in un contesto politico in cui le piattaforme social sono sempre più al centro del dibattito pubblico. A breve quindi ci saranno i cambiamenti che in tanti speravano, bisognerà solo aspettare ancora un po’ e tutto sarà effettivo.