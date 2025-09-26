WhatsApp: ecco arrivata la traduzione istantanea di messaggi

Il giorno d’oggi l’applicazione di messaggistica sicuramente più utilizzata in tutto il mondo e WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde infatti vanta ormai una storia decisamente gloriosa che nel corso degli anni le ha permesso di conquistare utenti dopo utenti diventando letteralmente lo standard sia da raggiungere, ma anche da battere, un traguardo sicuramente degno di nota che WhatsApp ha raggiunto grazie al lavoro del proprio team di sviluppo che rende l’applicazione costantemente appetibile per chiunque.

Come ogni applicazione social, purtroppo, però anche WhatsApp è afflitto da una piaga che è presente ormai dalla nascita del web stiamo parlando delle truffe online, queste ultime infatti si sono evolute di pari passo con la connettività tra persone e ora stanno sfruttando WhatsApp per cercare di colpire quanti più utenti possibili, WhatsApp rappresenta un mezzo decisamente succulento per i truffatori poiché mette in contatto milioni di persone tra loro, elemento che per una truffa ovviamente risulta indispensabile, è dunque che ormai tutti gli utenti almeno una volta l’anno vengono contattati da strane persone che puntano ovviamente ai loro risparmi.

Il fenomeno come potete intuire da soli è arrivato anche qui in Italia e sta tormentando davvero chiunque, le truffe che arrivano su WhatsApp sono diversificate e ogni volta bisogna prestare la massima attenzione per cercare di scorgere il pericolo, ecco perché oggi me ne raccontiamo una che sta creando tanti problemi in modo da permettervi una difesa efficace.

La truffa a nome di YouTube

I truffatori questa volta hanno deciso di spacciarsi per dei collaboratori ufficiali di YouTube in modo da ingannare abilmente le vittime, queste ultime vengono infatti aggiunte all’interno di un gruppo dove si propongono facili guadagni in cambio di qualche like sotto alcuni video, la sorpresa è che i bonifici vengono inviati veramente alle vittime per far abbassare loro la guardia, dopodiché si propone al malcapitato di inviare a sua volta qualche centinaio di euro tramite un bonifico istantaneo, promettendogli di restituire svariate volte la somma in modo da fargli guadagnare soldi gratis.

La truffa è esattamente questa dal momento che i soldi sparirebbero in un lampo, in casi come questi l’unica cosa che dovete fare è non seguire nessun tipo di istruzione ed uscire immediatamente dal gruppo.