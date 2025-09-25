Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
Truffa che annienta gli utenti: un messaggio in posta elettronica frega tutti

Basta un messaggio a fregare le persone, questa è la nuova truffa che purtroppo sta girando in queste ore sul web e in Italia

scritto da Felice Galluccio
È ancora una volta una truffa a prendere il sopravvento sugli utenti che in queste ore stanno subendo un nuovo inganno direttamente dal web. Secondo le ultime indiscrezioni infatti un tentativo di truffa si starebbe diffondendo tramite e-mail, proprio per mettere gli utenti in difficoltà facendogli credere qualcosa che non esiste.

In basso ci sono tutte le informazioni in generale che possono aiutarvi a capire di cosa si sta parlando, proprio per evitare di cascare in un inganno molto pericoloso per tutti.

La nuova truffa mette a disposizione degli utenti qualcosa che non esiste, fate attenzione

Questa probabilmente è una delle truffe che gli utenti hanno già visto in giro ma che purtroppo è ritornata per mietere ancora più vittime. La truffa in questione infatti è in grado di far capire alle vittime che una bella donna potrebbe averle adocchiate, cosa ovviamente non vera. Stando a quanto riportato l’obiettivo sono i dati personali e soprattutto le finanze, per cui bisogna fare molta attenzione. Diverse persone hanno riferito di esserci cascate, per cui state attenti. Ecco il testo:

Ciao!
Come stai? Questa sono io Willow. Lo sapevate?
Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!
Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …
Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, stupido!
Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.
Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.
Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)
Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Willow-goldie89
Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!
Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!
Con affetto, Willow“.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!