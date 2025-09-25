Truffa che annienta gli utenti: un messaggio in posta elettronica frega tutti

È ancora una volta una truffa a prendere il sopravvento sugli utenti che in queste ore stanno subendo un nuovo inganno direttamente dal web. Secondo le ultime indiscrezioni infatti un tentativo di truffa si starebbe diffondendo tramite e-mail, proprio per mettere gli utenti in difficoltà facendogli credere qualcosa che non esiste.

In basso ci sono tutte le informazioni in generale che possono aiutarvi a capire di cosa si sta parlando, proprio per evitare di cascare in un inganno molto pericoloso per tutti.

La nuova truffa mette a disposizione degli utenti qualcosa che non esiste, fate attenzione

Questa probabilmente è una delle truffe che gli utenti hanno già visto in giro ma che purtroppo è ritornata per mietere ancora più vittime. La truffa in questione infatti è in grado di far capire alle vittime che una bella donna potrebbe averle adocchiate, cosa ovviamente non vera. Stando a quanto riportato l’obiettivo sono i dati personali e soprattutto le finanze, per cui bisogna fare molta attenzione. Diverse persone hanno riferito di esserci cascate, per cui state attenti. Ecco il testo:

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Willow. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, stupido!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Willow-goldie89

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Willow“.