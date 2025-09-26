Offerta PAZZA AMAZON: il Samsung Galaxy A56 è scontatissimo

Samsung Galaxy A56 è disponibile in questi giorni su Amazon con un prezzo tra i più bassi del momento, gli utenti si ritrovano a poter spendere pochissimo sul prodotto più in voga del periodo, avendo comunque la certezza di arrivare a godere di prestazioni e specifiche tecniche di livello più elevato rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento.

Un’occasione davvero più unica che rara per tutti i consumatori, il Samsung Galaxy A56 convince prima di tutto con dimensioni allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore e un peso di 198 grammi. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, trattasi del solito Super AMOLED con refresh rate a 120Hz, passando per 16 milioni di colori, densità di 385 ppi e soprattutto risoluzione di 1080 x 2340 pixel (la protezione è affidata a Gorilla Glass Victus Plus).

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, passando anche per un effetto bokeh da 5 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 123 gradi, con una fotocamera frontale che comunque raggiunge 12 megapixel e apertura F2.2.

Offerta Amazon sul Samsung Galaxy A56

Un prezzo davvero molto più basso del solito e del normale vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy A56, la promozione di questi giorni parte da 499 euro e scende di circa 130 euro (corrispondente al 26% di sconto), per arrivare così facendo a dover sostenere un investimento finale di 369 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link.

L”occasione è davvero ghiottissima, ma prestate attenzione anche alla spedizione a domicilio, è completamente gratuita, viene gestita da Amazon ed avete la certezza di ricevere la merce a domicilio entro brevissimo tempo.