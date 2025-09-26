Apple iPhone 16e: lo sconto del 32% è fuori di testa su Amazon

Una riduzione importante sull’acquisto di Apple iPhone 16e, gli utenti si ritrovano a poter spendere decisamente poco sull’acquisto di uno smartphone che apre le porte all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, rappresentando la perfetta soluzione su cui fare affidamento su Amazon.

Il display è da 6,1 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, con densità di 460 ppi, sempre comunque un Super Retina XDR OLED, ma limitato a 60Hz di refresh rate (la protezione Ceramic Shield limita i danni di graffi e urti). Il processore è Apple A18, esa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,04GHz, passando per la presenza della GPU Apple (4-core) e anche 8GB di RAM. La memoria interna non è espandibile, di conseguenza prestate particolare attenzione alla variante che scegliete di acquistare.

Approfittate delle migliori offerte Amazon con tutti i codici sconto gratis in esclusiva, li potete avere solo con il canale Telegram dedicato, si chiama @codiciscontotech e lo trovate qui.

Apple iPhone 16e: sconto del 32% su Amazon

Apple iPhone 16e è lo smartphone che porta l’utente nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza richiedere un esborso particolarmente elevato. Ciò si tramuta a tutti gli effetti in un investimento pari a soli 499 euro, con un risparmio del 32% sul valore iniziale di listino di 729 euro. Potete ordinarlo subito a questo link.

Le “limitazioni” dello smartphone non sono solamente legate ai 60Hz del display, ma anche a un comparto fotografico più ridotto, difatti nella parte posteriore si può trovare un sensore principale da 48 megapixel (singolo), che permette di effettuare scatti in 4:3 a 8000 x 6000 pixel, con stabilizzatore ottico integrato e flash dual LED. Spostando l’attenzione nella parte anteriore possiamo invece trovare un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9.

Gli utenti si ritrovano inoltre a poter abbracciare una buonissima connettività generale, con WiFi 802.11 dual-band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS. Tutto corredato con una batteria da 4005 mAh.