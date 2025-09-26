Honor X9d 5G: il nuovo smartphone punta sulla resistenza

In un panorama mobile sempre più affollato, dove i modelli di fascia media cercano di distinguersi puntando su design e performance fotografiche, il nuovo Honor X9d 5G debutta in Malesia. L’azienda ha scelto un approccio differente. Mettendo al centro l’affidabilità e la resistenza. Riguardo il comparto tecnico, lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione di 2640 x 1200 pixel. E una luminosità di picco dichiarata a 6.000 nit, protetto da un vetro in alluminosilicato. Il processore Snapdragon 6 Gen 4 lavora insieme a 12GB di RAM. Con opzioni di archiviazione interna da 256GB o 512GB. È stato scelto un sensore principale da 108MP con OIS, capace di registrare video in 4K. Affiancato da una fotocamera frontale da 16MP. Il software è affidato a MagicOS 9.0, basato su Android 15, garantendo così un’esperienza aggiornata.

Honor presenta il suo nuovo modello X9d 5G: ecco i dettagli

Al centro di tale smartphone c’è una batteria da 8.300 mAh. Tale capacità non solo garantisce una durata prolungata, ma viene supportata da una ricarica rapida da 66W e dalla funzionalità di ricarica inversa. L’autonomia, dunque, non è presentata come un semplice dettaglio tecnico, ma come una caratteristica strutturale pensata per utenti che necessitano di un dispositivo sempre operativo.

Accanto all’energia, un altro elemento distintivo è la durabilità. Il dispositivo vanta certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, una combinazione raramente riscontrabile in prodotti di fascia media. Ciò garantisce protezione contro polvere e liquidi, comprese situazioni estreme come getti d’acqua ad alta pressione.

Il lancio in Malesia parte da un prezzo di 1.499 MYR (circa 302 euro), con una fase di preordine che dal 24 settembre al 9 ottobre include anche omaggi. Tra cui un tablet Honor Pad X7 e un’estensione di garanzia. L’arrivo del nuovo dispositivo Honor mostra come il segmento medio stia evolvendo verso una maggiore attenzione a durata e resistenza. Una scelta che potrebbe aprire la strada a una nuova interpretazione della fascia intermedia.