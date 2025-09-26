TikTok: arriva l’intervento definitivo di Trump

Negli Stati Uniti si è concluso uno dei capitoli più controversi legati alla presenza di TikTok sul mercato nazionale. Dopo mesi di rinvii e ordini esecutivi, la Casa Bianca ha approvato un’operazione che sancisce la permanenza del social network. Ciò sarà possibile, ma con una struttura profondamente diversa da quella che lo aveva visto legato alla società cinese ByteDance. La nuova configurazione rappresenta una chiusura netta con il passato. Ponendo al centro la sicurezza nazionale e la tutela dei dati personali degli utenti americani. Con il recente ordine esecutivo, l’amministrazione ha stabilito che la versione statunitense della piattaforma sarà gestita da una joint venture indipendente. Incaricata di operare senza alcun legame operativo con la Cina. La misura include il divieto di trasferire algoritmi di raccomandazione o informazioni sensibili. Mentre la quota di partecipazione di ByteDance non potrà superare il 20% e non dovrebbe tradursi in un ruolo diretto all’interno del consiglio di amministrazione.

TikTok: ecco cosa cambia negli Stati Uniti

Il nuovo assetto risponde alle disposizioni del “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”. Ovvero la legge che vieta la distribuzione e l’aggiornamento di applicazioni controllate da Paesi considerati “avversari”. Dopo una serie di proroghe che hanno spostato più volte l’entrata in vigore del divieto, il compromesso raggiunto attraverso la cessione qualificata permette a TikTok di continuare a operare. Garantendo che i server e le infrastrutture di archiviazione dei dati restino sotto giurisdizione statunitense.

L’accordo chiude formalmente una fase di incertezza durata oltre un anno. Tale intervento permette al social di mantenere la sua base di centinaia di milioni di utenti americani. Allo stesso tempo, apre nuovi interrogativi sul futuro dei rapporti tra Washington e Pechino, segnando un precedente che potrebbe orientare le strategie di regolamentazione tecnologica in altri Paesi. In un panorama sempre più attento alla gestione delle piattaforme digitali, il caso TikTok rappresenta un caso di grande rilevanza, destinato a influenzare la governance delle applicazioni di origine straniera.