Monitor Philips 27″ con un folle sconto del 40% su Amazon

Il Philips Evnia 27M2C5201L è un monitor da gaming curvo FHD da 27 pollici. Una soluzione progettata principalmente per poter rispondere alle esigenze di diversi utenti che necessitano di determinate caratteristiche nel momento in cui scelgono un monitor per il gaming.

Oggi questo modello a marchio Philips è senza alcun dubbio un’occasione da non lasciarsi sfuggire dato che viene proposto da Amazon con uno sconto del 40% rispetto ad altri giorni.

Monitor Philips Evnia 27M2C5201L oggi in offerta

Non ci troviamo davanti a un classico monitor ma a una soluzione progettata e realizzata per sorprendere il maggior numero possibile di utenti. Non casualmente, questo velocissimo monitor VA curvo consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Inoltre, grazie alle immagini nitide di qualità HDR, alla cornice curva e alla di una risoluzione Full HD, offre un’eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.

Se desiderate portare a termine sessioni di gioco intense, con un display in grado di offrire immagini nitide e senza ritardi questo display è perfetto. E’ in grado di riprodurre l’immagine fino a 180 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard.

Infine, la presenza del processore dotato di IA analizza il contenuto delle immagini in arrivo e adatta continuamente il colore e la luminosità della luce emessa per adattarsi all’immagine. Questa funzione dona una nuova dimensione alla tua esperienza visiva. E’ bene ricordare che la tecnologia Ambiglow dotata di IA è stata creata per rendere indimenticabile le esperienze di gioco. Siete pronti per giocare per ore con i vostri amici o familiari?

E’ il momento giusto per procedere con l’acquisto del Monitor Philips Evnia da 27″ che oggi costa solamente 107,99 euro grazie al -40%.