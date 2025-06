Il ritorno della BMW X7: primi avvistamenti della nuova generazione

Un’auto pesantemente camuffata, fotografata durante una sessione di prova, ha rivelato i primi segnali della seconda generazione della BMW X7. Il grande SUV di lusso tedesco, introdotto nel 2018, è pronto per un profondo rinnovamento. L’esemplare immortalato non lascia scorgere dettagli definitivi del design, ma alcuni elementi importanti sono comunque emersi. Il doppio terminale di scarico posteriore, in particolare, ha suscitato grande attenzione. In quanto si tratta di una conferma indiretta che la nuova X7 manterrà propulsori termici. BMW, infatti, sembra voler proseguire su una strada fatta di soluzioni miste, affiancando versioni ibride a una variante completamente elettrica.

2027, l’anno della svolta per la BMW X7?

L’ azienda punta quindi a un’evoluzione più equilibrata, nel senso che non intende rinunciare a quella parte di mercato ancora legata alle motorizzazioni tradizionali. In contemporanea, la nuova X7 continuerà a basarsi sulla piattaforma CLAR, già adottata da altri modelli di alta gamma del marchio, come Serie 7 e i7. La prossima vettura in arrivo però verrà rivista in più punti, con l’obiettivo di migliorarne performance, efficienza e versatilità. Anche il suo stile sarà aggiornato. Secondo alcune anticipazioni infatti, la parte frontale sarà caratterizzata da gruppi ottici sdoppiati e da una fascia nera lucida, segno tipico del nuovo corso Neue Klasse.

Le informazioni ufficiali sono ancora poche, ma i primi documenti interni circolati tra i concessionari statunitensi indicano una possibile data di arrivo, il 2027. Prima di allora, BMW si concentrerà sul lancio di altri modelli. La nuova iX3, ad esempio, attesa entro la fine del 2025, sarà la prima a inaugurare il nuovo ciclo produttivo. Poi toccherà alla X5, anch’essa in arrivo con una nuova generazione. Solo successivamente arriverà il turno della rinnovata X7, che dovrà confermare il proprio ruolo all’interno della serie più esclusiva del marchio.

Questo SUV non rappresenterà soltanto un aggiornamento tecnico ed estetico. Sarà un parte fondamentale della visione futura del marchio, in cui coesisteranno elettrificazione, tradizione e soluzioni ibride intelligenti