Honor X7d 5G arriva ufficialmente sul mercato, ecco le specifiche

Il produttore tech Honor ha da poco presentato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del nuovo Honor X7d 5G, modello con supporto alle reti di quinta generazione rispetto al precedente modello annunciato qualche settimana fa. A bordo troviamo rispetto alla variante 4G un processore differente e qualche piccolo aggiornamento. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Honor annuncia in veste ufficiale sul mercato il nuovo medio di gamma Honor X7d 5G
Honor X7d 5G è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, si tratta di una nuova versione del modello già annunciato dall’azienda qualche settimana fa. A cambiare è in primis il processore. A bordo di questa versione troviamo infatti un altro soc, ovvero il soc Snapdragon 6s Gen 3 in grado, per l’appunto, di supportare la navigazione in 5G.
Piccolo depotenziamento rispetto alla variante 4G è il comparto fotografico. A bordo del nuovo modello troviamo infatti un sensore fotografico principale da 50 MP contro il sensore principale da 108 MP del modello 4G. Sul fronte, è poi presente una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Per quanto riguarda il resto, le specifiche tecniche tra i due modelli non variano . Ve le riassumiamo qui di seguito.
Honor X7d 5G – specifiche tecniche
- Display con tecnologia TFT LCD con una diagonale pari a 6.77 pollici con una risoluzione pari ad HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz
- Processore Snapdragon 6s Gen 3
- Tagli di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno
- Sensore fotografico principale da 50 MP
- Sensore fotografico anteriore da 5 MP
- Batteria con una capienza pai 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 34W e supporto alla ricarica inversa
- Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente MagicOS 9
- Colorazioni disponibili: Velvet Black e Desert Gold
- Prezzo di partenza di circa 145 euro al cambio attuale