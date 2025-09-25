Xiaomi 15T in arrivo a rate con l’operatore telefonico WindTre

Il produttore tech Xiaomi ha tenuto ieri un importante evento durante il quale ha presentato in veste ufficiale la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Si tratta in particolare del nuovo Xiaomi 15T. Questo dispositivo è già disponibile all’acquisto anche in Italia. Gli utenti potranno acquistarlo anche con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, tra cui anche WindTre. Vediamo qui di seguito come.

Xiaomi 15T, il nuovo top di gamma dell’azienda disponibile all’acquisto con WindTre

Il nuovo smartphone top di gamma di casa Xiaomi è finalmente disponibile all’acquisto in Italia anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi 15T. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto sia in un’unica soluzione sia in piccole e comode rate mensili.

Con questo operatore, il nuovo smartphone top di gamma sarà disponibile soltanto nel taglio di memoria più alto, ovvero quello con 512 GB di storage interno. Il produttore tech Xiaomi lo ha però presentato anche in altri tagli di memoria, tra cui quello con 256 GB di storage interno. Con l’operatore telefonico WindTre, lo smartphone sarà poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui quelle denominate Grey, Rose Gold e Black.

Per tutti i nuovi clienti dell’operatore, il nuovo smartphone di casa Xiaomi sarà acquistabile abbinandolo all’attivazione della seguente offerta:

WindTre Start Unlimited 5G Easy Pay: comprende ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G alla massima velocità. Al termine dei 200 GB, gli utenti potranno navigare con giga senza limiti con una velocità massima pari a 10 mbps. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta sarà pari a 12,99 euro al mese.

Con questa offerta, gli utenti dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese per 36 rate mensili senza anticipo per avere il nuovo Xiaomi 15T.