Kena Mobile vs 1Mobile: confronto offerte economiche sotto i 7 euro

La proposta di Kena si chiama Promo Rush 130 e punta tutto sull’ampiezza del bundle dati. Il canone è di 6,99 € al mese e include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. La spedizione della SIM è gratuita e il primo mese è omaggio, dettaglio utile per iniziare senza costi iniziali. L’offerta è dedicata ai clienti in arrivo da Iliad e dagli operatori virtuali, una platea a cui Kena riserva spesso pacchetti ricchi a prezzi contenuti. Il profilo risulta adatto a chi utilizza lo smartphone in modo continuativo per streaming, social e hotspot, grazie alla dotazione dati molto ampia. L’assenza del 5G non toglie coerenza alla proposta: l’obiettivo è massimizzare i giga mantenendo il canone sotto la soglia psicologica dei sette euro. In sintesi, schema semplice, attivazione lineare e incentivo iniziale con il mese gratuito.

1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: rete veloce e canone stabile

La risposta di 1Mobile è la Speed 5G 150 Limited Edition, che bilancia quantità di traffico e accesso alla rete di nuova generazione. Il costo è di 5 € per il primo mese promozionale e 6,99 € dal secondo mese, per sempre. Il pacchetto comprende 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. L’offerta è valida per chi porta il numero in 1Mobile senza distinzioni rispetto all’operatore di provenienza; in questo caso la SIM è gratuita, mentre per un nuovo numero ha un costo di 5 €. L’attivazione è gratuita e si completa esclusivamente tramite SPID, procedura veloce che riduce i passaggi burocratici. Da ricordare la natura di MVNO su infrastruttura Vodafone, elemento che contestualizza la copertura e la disponibilità del 5G dove presente.

Differenze reali: dati, rete e attivazione

Il confronto mette in evidenza due priorità diverse. Kena privilegia la quantità: 230 giga in 4G a 6,99 €, con primo mese gratuito e vincolo di portabilità da Iliad o virtuali. 1Mobile bilancia dimensione e tecnologia: 150 giga in 5G allo stesso prezzo mensile dal secondo mese, primo mese scontato a 5 €, attivazione gratuita via SPID e SIM a costo zero per chi effettua la portabilità. Cambiano anche SMS e condizioni: Kena offre 200 SMS, 1Mobile ne include 50. Per utilizzi intensivi di traffico dati in assenza di necessità del 5G, il pacchetto Kena risulta più capiente; per chi guarda alla velocità e alla latenza della rete di nuova generazione, 1Mobile propone un equilibrio tra tecnologia, prezzo stabile e iter di attivazione snello. In entrambi i casi il canone rimane contenuto e gli incentivi iniziali abbassano la soglia d’ingresso.