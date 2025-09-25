Ad
Kena Mobile vs 1Mobile: confronto offerte economiche sotto i 7 euro

Kena Promo Rush 130 offre tanti dati in 4G ma c'è anche un altro provider virtuale molto interessante che include il meglio.

scritto da Felice Galluccio
La proposta di Kena si chiama Promo Rush 130 e punta tutto sull’ampiezza del bundle dati. Il canone è di 6,99 € al mese e include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. La spedizione della SIM è gratuita e il primo mese è omaggio, dettaglio utile per iniziare senza costi iniziali. L’offerta è dedicata ai clienti in arrivo da Iliad e dagli operatori virtuali, una platea a cui Kena riserva spesso pacchetti ricchi a prezzi contenuti. Il profilo risulta adatto a chi utilizza lo smartphone in modo continuativo per streaming, social e hotspot, grazie alla dotazione dati molto ampia. L’assenza del 5G non toglie coerenza alla proposta: l’obiettivo è massimizzare i giga mantenendo il canone sotto la soglia psicologica dei sette euro. In sintesi, schema semplice, attivazione lineare e incentivo iniziale con il mese gratuito.

1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: rete veloce e canone stabile

La risposta di 1Mobile è la Speed 5G 150 Limited Edition, che bilancia quantità di traffico e accesso alla rete di nuova generazione. Il costo è di 5 € per il primo mese promozionale e 6,99 € dal secondo mese, per sempre. Il pacchetto comprende 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. L’offerta è valida per chi porta il numero in 1Mobile senza distinzioni rispetto all’operatore di provenienza; in questo caso la SIM è gratuita, mentre per un nuovo numero ha un costo di 5 €. L’attivazione è gratuita e si completa esclusivamente tramite SPID, procedura veloce che riduce i passaggi burocratici. Da ricordare la natura di MVNO su infrastruttura Vodafone, elemento che contestualizza la copertura e la disponibilità del 5G dove presente.

Differenze reali: dati, rete e attivazione

Il confronto mette in evidenza due priorità diverse. Kena privilegia la quantità: 230 giga in 4G a 6,99 €, con primo mese gratuito e vincolo di portabilità da Iliad o virtuali. 1Mobile bilancia dimensione e tecnologia: 150 giga in 5G allo stesso prezzo mensile dal secondo mese, primo mese scontato a 5 €, attivazione gratuita via SPID e SIM a costo zero per chi effettua la portabilità. Cambiano anche SMS e condizioni: Kena offre 200 SMS, 1Mobile ne include 50. Per utilizzi intensivi di traffico dati in assenza di necessità del 5G, il pacchetto Kena risulta più capiente; per chi guarda alla velocità e alla latenza della rete di nuova generazione, 1Mobile propone un equilibrio tra tecnologia, prezzo stabile e iter di attivazione snello. In entrambi i casi il canone rimane contenuto e gli incentivi iniziali abbassano la soglia d’ingresso.

