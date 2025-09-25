Fastweb vs PosteMobile: le offerte fino a 300GB in 5G che piacciono agli utenti

Fastweb è ormai un punto di riferimento tra i gestori che puntano a unire rete fissa e mobile. Con le sue tre offerte, copre esigenze diverse: Fastweb Mobile con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95 €; Mobile Full con 200 giga e 5G incluso a 10,95 €; e Mobile Maxi, che sale a 300 giga e aggiunge Fastweb Protect e un’assicurazione per gli animali domestici a 12,95 €. Tutte le offerte includono eSIM gratuita e attivazione semplice anche tramite SPID o carta d’identità elettronica. L’attivazione costa 10 € una tantum, ma non ci sono vincoli né costi nascosti.

La situazione sembra già essere molto vantaggiosa ma ci sono tante altre esigenze che possono passare per la testa degli utenti ad oggi. Proprio per questo bisogna fare un confronto con un altro provider che offre meno contenuti ma un prezzo decisamente interessante.

Creami Extra WOW 50 di PosteMobile

PosteMobile propone Creami Extra WOW 50, una soluzione da 5,99 € al mese che offre minuti e SMS illimitati e 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps. L’attivazione costa 10 € e può essere completata online, in ufficio postale o telefonicamente. È una delle offerte più economiche per chi non ha bisogno di un pacchetto dati troppo ampio ma vuole una copertura affidabile. Questa è una delle soluzioni più scelte dagli utenti, una di quelle che resta per sempre e che soprattutto garantisce tanta qualità. Non serve fare altro che prendere al volo questa grande occasione che potrebbe tornare utile in futuro.

Due scelte diverse per chi pensa a PosteMobile e Fastweb

Fastweb punta su velocità e quantità di giga, arrivando fino a 300, ed è adatta a chi utilizza molto la rete per streaming, lavoro o hotspot. PosteMobile si rivolge a chi vuole contenere la spesa mensile e non ha necessità di connettività elevata. Chi sceglie Fastweb beneficia anche di una rete premiata per velocità e stabilità, mentre PosteMobile resta una scelta solida per chi privilegia semplicità e risparmio.