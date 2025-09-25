WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi: addio barriere linguistiche

WhatsApp continua ad ampliare le sue funzionalità. Il suo obiettivo? Soddisfare le esigenze di una community che conta ormai oltre 3 miliardi di utenti sparsi in più di 180 Paesi. L’ultima novità, annunciata ufficialmente il 23 settembre 2025, è la possibilità di tradurre i messaggi direttamente dall’app. Non si tratta di una funzione spettacolare come alcune delle piu recenti, ma di un miglioramento che può avere un impatto immediato sull’uso quotidiano della piattaforma.

WhatsApp: lingue disponibili e traduzione automatica

La traduzione è stata pensata per semplificare le conversazioni tra persone che parlano lingue diverse. Così da superare una barriera che spesso ostacola la comunicazione internazionale. L’utilizzo sarà estremamente intuitivo. Basterà tenere premuto sul messaggio da tradurre, selezionare “Traduci” e scegliere la lingua d’interesse. Il sistema scaricherà automaticamente il pacchetto linguistico necessario, che potrà poi essere riutilizzato in futuro. Il tutto avverrà direttamente sul dispositivo. Ciò garantirà quindi la tutela della privacy e impedirà che i dati vengano inviati a server esterni.

La funzione di traduzione sarà attiva sia nelle chat individuali che nei gruppi e nei canali. Gli utenti Android avranno a disposizione inizialmente sei lingue, quali inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Molto più ampia invece è l’offerta per chi usa WhatsApp su iOS. Qui infatti si potrà contare sin da subito su 19 lingue supportate, tra cui l’italiano.

Un vantaggio esclusivo, è riservato ad Android, attraverso la traduzione automatica delle conversazioni. Questa opzione permette di avere tutti i messaggi futuri tradotti direttamente nella lingua preferita, senza dover ripetere manualmente l’operazione per ogni singolo testo ricevuto. Si tratta di una vera e propria svolta per chi partecipa a gruppi internazionali o collabora con colleghi e partner in Paesi diversi. Il lancio della nuova funzione è già iniziato e raggiungerà pian piano tutti nelle prossime settimane. Non ci resta che vedere cosa registreranno i feedback dei clienti.