Expert EXTRA OFFERTE: promo sensazionali sul nuovissimo iPhone 17 Pro

giovedì, Settembre 25, 2025
Expert propone ai suoi clienti le migliori offerte su iPhone 17 Pro e Pro Max per prestazioni top e design senza pari

scritto da Rossella Vitale
Le nuove offerte su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max portano in negozio colori intensi, schermi all-screen e fotocamere Fusion da 48MP che catturano dettagli come mai prima d’ora. Ogni modello di iPhone 17 è studiato per chi desidera prestazioni elevate, autonomia estesa e una fotografia che non conosce limiti. Lo staff di Expert vi guiderà attraverso una gamma di dispositivi con chip A19 Pro, raffreddati a vapore. Volete zoom ottico fino a 8x? Oppure godere di fino a 14 ore di riproduzione video senza interruzioni? Tutto questo è possibile grazie alle proposte di Expert. E se la memoria è una vostra priorità, Expert ha pensato a tutti i tagli: da 256GB a 2TB, pronti a soddisfare ogni esigenza. Non dimenticate il finanziamento a tasso zero, che rende più semplice portare a casa il vostro iPhone!

Design ed innovazione sono solo da Expert

Da Expert potete scegliere tra i vari modello. C’è il favoloso l’APPLE iPhone 17 Pro Max 512GB a 1739 euro, ideale per chi vuole potenza e spazio. Per esigenze più elevate, c’è poi l’ APPLE iPhone 17 Pro Max 2TB a 2489 euro. Prezzi troppo alti? Per chi vuole più convenienza c’è l’APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB a 1499 euro, disponibile in arancione, argento e blu profondo. La versione standard? Ecco l’ APPLE iPhone 17 Pro 256GB a 1339 euro e l’ APPLE iPhone 17 Pro 512GB a 1589 euro.

Tutti i dispositivi sono acquistabili con finanziamento a tasso zero solo da Expert! Lo store  vi garantisce supporto completo, assistenza dedicata e la certezza di portare a casa un prodotto Apple autentico. Ogni iPhone 17 Pro o Pro Max disponibile presso Expert offre prestazioni top, fotocamere professionali e autonomia prolungata, andrete sul sicuro! Non c’è luogo migliore di Expert per scegliere il vostro iPhone!

