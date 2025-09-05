WhatsApp Android Beta introduce una nuova gestione degli sticker

WhatsApp Android Beta continua a rappresentare il laboratorio in cui Meta sperimenta le novità destinate a migliorare l’esperienza degli utenti. L’ultima funzione emersa nelle versioni di test riguarda gli sticker. Ovvero uno degli strumenti di comunicazione più popolari tra chi utilizza l’app. Fino a oggi, la creazione di uno sticker costringeva l’utente a inviarlo immediatamente in chat, senza possibilità di conservarlo per un uso successivo. Una modalità considerata poco pratica, perché non sempre si voleva condividere subito l’immagine generata.

Con l’aggiornamento individuato da WABetaInfo, la piattaforma offre finalmente una soluzione più flessibile. Ora, dopo aver realizzato uno sticker, l’utente può decidere se salvarlo direttamente all’interno di un pacchetto esistente oppure crearne uno personalizzato. In questo modo diventa più semplice organizzare la propria raccolta senza riempirla di elementi inutili.

WhatsApp Android Beta migliora organizzazione e personalizzazione

La novità non si limita però al solo salvataggio. WhatsApp Android Beta introduce anche la possibilità di contrassegnare uno sticker come preferito, così da renderlo immediatamente disponibile senza doverlo cercare tra decine di altri. Per chi utilizza frequentemente gli sticker, si tratta di un cambiamento importante, perché permette di mantenere le conversazioni fluide evitando invii indesiderati.

Adesso ognuno può arricchire la propria collezione con immagini che riflettono umori, situazioni e stili personali, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti. L’esperienza diventa così più integrata e coerente con il mondo WhatsApp, che punta a rafforzare la sua centralità nella comunicazione digitale.

Attualmente, questa funzione è accessibile solo a un gruppo ristretto di beta tester che hanno scaricato le ultime versioni di WhatsApp Android Beta tramite il Google Play Store. Come già accaduto in passato, la distribuzione seguirà un percorso graduale, raggiungendo pian piano un numero maggiore di persone. Meta potrà così raccogliere feedback utili e migliorare ulteriormente tale opzione prima del suo lancio su larga scala. Insomma, non ci resta che attendere!