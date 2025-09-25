Fastweb vs Kena Mobile: 300GB in 5G con rete velocissima

Fastweb ha costruito una strategia chiara, offrendo tre piani ben distinti per coprire le esigenze di ogni tipo di utente. La versione base, Fastweb Mobile, costa 8,95 € al mese e include 150 giga in 4G/5G, minuti illimitati e 100 SMS, perfetta per chi ha un consumo medio. La scelta più bilanciata è Mobile Full, con 200 giga e 5G incluso a 10,95 €, ideale per chi utilizza molto lo smartphone per streaming, lavoro in mobilità e hotspot. Infine, per chi cerca il massimo, c’è Mobile Maxi: 300 giga, Fastweb Protect per la sicurezza digitale e perfino un’assicurazione pet di Quixa inclusa, al prezzo di 12,95 €. Tutte le offerte hanno un costo di attivazione di 10 € una tantum e possono essere attivate online, anche tramite SPID o carta d’identità elettronica. È possibile scegliere gratuitamente la eSIM, per una procedura rapida e senza attese di spedizione.

Kena Promo Rush 130: semplicità e tanti giga

La risposta di Kena Mobile è la Promo Rush 130, una delle tariffe più generose nella fascia sotto i 7 €. Il piano prevede 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 € al mese, con il primo mese gratuito. La SIM viene spedita senza costi aggiuntivi e l’attivazione è inclusa. L’offerta è rivolta esclusivamente ai clienti in arrivo da Iliad e dagli altri operatori virtuali, un target a cui Kena riserva spesso le sue promozioni più convenienti. È una soluzione che si adatta a chi fa un uso molto intenso dei dati, anche senza 5G, e vuole massimizzare i giga disponibili a un prezzo contenuto.

Due approcci, due utenti diversi

Il confronto mette in evidenza due filosofie. Fastweb punta sulla qualità della rete e sull’accesso al 5G, offrendo pacchetti modulabili fino a 300 giga e includendo servizi extra come la protezione digitale. Kena, invece, concentra tutto sulla quantità di dati e sul prezzo più basso possibile, rimanendo in 4G ma dando un margine molto ampio di navigazione mensile. Chi vuole prestazioni di rete elevate e opzioni di sicurezza digitali trova in Fastweb una soluzione solida; chi preferisce spendere poco e avere molti giga per navigare liberamente può trovare in Kena l’offerta più adatta.