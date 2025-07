Kena Mobile vs 1Mobile a colpi di giga: si arriva fino a 230 ogni mese

Kena Mobile e 1Mobile si muovono entrambi nel mercato della telefonia virtuale, ma con filosofie distinte. Il primo si appoggia sulla rete TIM, il secondo su quella Vodafone. Entrambi puntano a offrire soluzioni competitive, ma le modalità di attivazione, la quantità di giga e il tipo di rete utilizzata variano sensibilmente.

Kena Promo Rush 130: 230 giga e primo mese gratuito

L’offerta Promo Rush 130 di Kena include minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G, al prezzo di 6,99€ al mese. La spedizione della SIM è gratuita e il primo mese non si paga. La promozione è riservata agli utenti che arrivano da Iliad o gestori virtuali, ed è accessibile senza particolari obblighi tecnici o strumenti di identità digitale. L’attivazione è veloce e interamente gestibile online.

1Mobile Speed 5G 150: più veloce, ma meno giga

1Mobile propone l’offerta Speed 5G 150 Limited Edition, che comprende minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G. Il primo mese costa 5€, mentre dal secondo in poi il prezzo resta fisso a 6,99€ al mese. È disponibile per tutti gli utenti che portano il numero da un altro operatore, senza vincoli sulla provenienza. L’attivazione può avvenire solo tramite SPID, mentre la SIM è gratuita per chi effettua la portabilità. In caso di attivazione di un nuovo numero, la SIM costa 5€. La rete utilizzata è quella Vodafone, con copertura nazionale e buona affidabilità.

Analisi comparativa

Kena punta tutto su più dati mensili e una procedura semplificata, ideale per chi vuole risparmiare tempo e avere una navigazione stabile in 4G. 1Mobile risponde con 5G incluso e una soglia dati più contenuta, ma con velocità potenzialmente più alte.

Pubblico di riferimento

Kena può attirare utenti con esigenze di alta connettività a basso costo, mentre 1Mobile si rivolge a chi vuole provare il 5G senza spendere troppo e con una buona copertura garantita. Ora la scelta è tutta degli utenti.