Fastweb è il gestore più veloce: le sue 3 offerte arrivano a 300GB in 5G

Il listino di Fastweb si arricchisce con tre nuove soluzioni pensate per soddisfare esigenze diverse, mantenendo la consueta trasparenza nei prezzi e l’assenza di vincoli. Si tratta di Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, tre pacchetti che puntano su tanti giga, opzioni digitali e attivazioni semplici, sfruttando la rete mobile che continua a distinguersi per velocità e affidabilità in Italia.

Fastweb Mobile e Mobile Full: giga e 5G per tutti

La prima proposta, Fastweb Mobile, offre minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB al prezzo di 8,95 € al mese. È pensata per chi cerca un equilibrio tra quantità di dati e costo mensile contenuto.

Per chi desidera più traffico e la massima velocità, c’è Mobile Full. Con 10,95 € al mese mette a disposizione 200 GB con 5G incluso, oltre a minuti illimitati e 100 SMS. Una soluzione adatta a chi utilizza lo smartphone per streaming e attività che richiedono connessioni rapide e stabili.

Mobile Maxi: 300 GB e servizi extra inclusi

La terza opzione, Mobile Maxi, è la più completa: con 12,95 € al mese offre 300 GB e include anche Fastweb Protect, il servizio per la protezione della navigazione, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi ha animali domestici e vuole un supporto dedicato.

Tutte le offerte possono essere attivate online, con la possibilità di richiedere una chiamata gratuita di assistenza. L’utente può scegliere tra eSIM gratuita o SIM fisica con spedizione senza costi aggiuntivi. L’attivazione è semplice e veloce grazie a SPID o carta d’identità elettronica, ma è disponibile anche la procedura tramite video identificazione.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, mentre le tariffe restano fisse e senza sorprese. Grazie a queste nuove proposte, Fastweb conferma la volontà di offrire piani completi, trasparenti e supportati da una rete premiata più volte per la sua velocità, ideale per chi vuole una connessione affidabile e ricca di servizi.