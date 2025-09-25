Samsung One UI 8.5: alcune immagini online rivelano ispirazione a iOS 26

Come potete immaginare i lavori in casa Samsung non si fermano mai e mentre continua il porting dell’ultima versione della OneUI sui rimanenti dispositivi Galaxy in grado di supportare quest’interfaccia grafica, un utente sconosciuto è riuscito a mettere le mani su una build interna della versione 8.5, probabilmente una versione ancora invio di sviluppo iniziale che nessuno sa come sia finita nelle mani di questo utente, il quale però ha rilasciato alcuni interessanti screenshot di questa interfaccia grafica mentre girava su un Samsung Galaxy S21+.

Si tratta ovviamente di informazioni ufficiose che non necessariamente troveranno un riscontro nella realtà dal momento che l’ultima parola spetta sempre e comunque a Samsung che potrebbe cambiare i suoi piani in corso d’opera e puntare su qualcosa di diverso, detto questo però scopriamo insieme che cosa emerge dalle immagini.

Similitudini con iOS 26

Osservando alcune immagini pare evidente che Samsung abbia comunque preso spunto direttamente dalla rivale Apple e dal suo iOS 26, ovviamente non parliamo di un vero e proprio calco dell’interfaccia grafica bensì di qualche piccolo spunto per rendere più fluido il tutto, sono infatti completamente assenti le transizioni della discordia che riguardano il Liquid Glass introdotto da Apple che sta dividendo a più riprese la community, soprattutto per quanto riguarda la fluidità e il battery draining.

Per il resto dalle immagini emerge ad esempio come il tasto cerca sia stato spostato in basso e sia ora fluttuante eliminando di fatto una scheda in più all’interno dell’interfaccia grafica, come se non bastasse anche il design mostra comunque delle linee decisamente più curve e gradevoli rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, anche il tasto per annullare una determinata ricerca ora viene spostato in alto a sinistra ed è fluttuante un po’ come quello che siamo abituati a vedere con iOS 26.

Non sappiamo ovviamente se questo sarà il design definitivo della prossima interfaccia grafica, ma sicuramente si tratta di uno spunto interessante che mostra come Samsung sia al lavoro su qualcosa di nuovo.