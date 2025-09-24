Huawei presenta il nuovo supercluster AI più potente

L’evoluzione dei supercomputer in Cina segna un momento cruciale per l’intelligenza artificiale e la capacità di calcolo avanzato. A tal proposito, Huawei ha recentemente presentato sistemi di nuova generazione. Si tratta degli Atlas 950 e 960, che integrano rispettivamente 8.192 e 15.488 chip. La loro architettura modulare, suddivisa in superpod e supernodi, permette di combinare la potenza dei processori Ascend in cluster flessibili e scalabili. Tali supercluster rappresentano un’evoluzione significativa dell’Atlas 900, che si basava su 384 chip 910C. La progettazione modulare dei nuovi sistemi consente di ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro. Riducendo così colli di bottiglia e massimizzando le performance complessive. Oltre 300 supernodi Atlas 900 A3 sono già stati distribuiti a clienti in determinati settori come quello delle telecomunicazioni.

Huawei: ecco i dettagli sul nuovo supercluster

E non è tutto. Allo stesso tempo, Huawei ha delineato la roadmap dei processori Ascend, con l’Ascend 910C già disponibile. Seguito dai modelli 950 nel 2026, 960 nel 2027 e 970 nel 2028. L’obiettivo è incrementare la potenza di calcolo. Oltre che garantire che i nuovi sistemi possano affrontare carichi di lavoro sempre più complessi. La strategia include l’uso di memorie ad alta larghezza di banda sviluppate internamente. Un elemento chiave per ridurre la dipendenza da fornitori esteri e sostenere l’autonomia tecnologica dell’azienda.

Tale sviluppo tecnologico si inserisce in un contesto globale segnato da restrizioni sull’export di chip avanzati. Limitazioni su prodotti come gli NVIDIA H100 e H200 hanno reso cruciale la capacità di Huawei di progettare soluzioni ad alte prestazioni indipendenti. L’azienda cinese ha indicato che i nuovi prodotti potranno competere su tutti i fronti con le soluzioni dei concorrenti. Consolidando così la propria infrastruttura di calcolo e ampliando la gamma di applicazioni possibili.

Il percorso intrapreso da Huawei evidenzia come l’innovazione nei chip AI e nei sistemi di calcolo sia una sfida tecnica e strategica. La combinazione di architetture modulari, processori avanzati e memorie interne riflette un approccio pensato per garantire autonomia e scalabilità.