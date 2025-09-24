Amazon SHOCK: il Google Pixel Watch 2 è in sconto del 62%

Google Pixel Watch 2 è disponibile su Amazon con uno sconto nettamente migliore rispetto al passato, gli utenti possono finalmente acquistarlo con un risparmio importante, potendo ottenere uno dei più interessanti device attualmente in commercio, spendendo comunque relativamente poco.

Lo smartwatch è prima di tutto perfettamente compatibile sia con iOS che con Android, ciò sta a significare che a prescindere dall’OS di appartenenza lo potrete utilizzare senza alcun problema o difficoltà, sebbene sia consigliato e prediliga i device con Android. Il design è iconico, proprio perché ha una forma arrotondata con una forte curvatura dei bordi del display, non è assolutamente spigoloso e riesce a ricreare un continuum nella sua interezza, una continuità sicuramente bella alla vista e al tatto. Il cinturino è realizzato in silicone, facilmente intercambiabile dal consumatore, così da riuscire a personalizzare il device secondo le proprie esigenze e necessità.

Amazon, che offerta folle sul Google Pixel Watch 2

Un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente per tutti, il Google Pixel Watch 2 può essere vostro con un investimento finale che corrisponde a soli 149,99 euro, una spesa decisamene ridotta rispetto agli oltre 300 euro che invece sarebbero richiesti di listino. Il prodotto può essere vostro direttamente a questo link.

Le colorazioni attualmente in vendita su Amazon sono sostanzialmente quattro, ma i prezzi sono differenti tra loro, il che significa che la soluzione più economica risulta essere quella discussa nell’articolo. Al solito la spedizione viene gestita da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce entro brevissimo, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari cui sottostare. La garanzia ha la durata di 2 anni, copre tutti i difetti di fabbrica, e allo stesso tempo è possibile, eventualmente, effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.