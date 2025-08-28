NVIDIA: sospesa la produzione dei componenti per il chip AI H20

La corsa globale verso l’intelligenza artificiale sta ridefinendo i rapporti di forza nel settore tecnologico. A tal proposito, Nvidia si trova al centro di un nodo particolarmente delicato: il mercato cinese delle GPU AI. Quello che all’apparenza poteva sembrare un terreno fertile per l’azienda si è trasformato in una zona di tensione. Fonti interne riportate da The Information indicano che Jensen Huang ha chiesto ai partner produttivi, tra cui Samsung Electronics e Amkor Technology, di sospendere la fabbricazione dei componenti destinati all’H20. Ovvero il chip progettato per soddisfare le esigenze della Cina. Dietro tale decisione c’è molto più di un semplice problema di logistica o produzione. Pechino ha iniziato a scoraggiare le aziende locali dall’adottare soluzioni straniere considerate “intermedie”.

Cosa sta accadendo con il chip di NVIDIA?

L’H20, pur più potente di molte alternative nazionali, viene percepito come compromesso rispetto ai prodotti di punta dell’azienda. Il messaggio del governo è rafforzare l’industria dei semiconduttori cinese e ridurre al minimo la dipendenza dall’estero. Per Nvidia, ciò significa non solo perdere potenziali clienti, ma ritrovarsi con scorte invendute e chip a metà produzione. Una situazione che pesa economicamente e strategicamente.

La complessità aumenta considerando l’influenza delle politiche statunitensi. L’azienda ha già dovuto affrontare le conseguenze delle continue modifiche alle restrizioni sulle esportazioni. Con miliardi di dollari di ricavi compromessi. A ciò si aggiungono le tensioni legate alla sicurezza. La Casa Bianca aveva ipotizzato la possibilità di richiedere backdoor nei chip AI destinati a mercati esteri, provocando un’interruzione delle trattative. Huang ha chiarito più volte che l’H20 non contiene tali sistemi, ma tale scenario ha causato comunque conseguenze.

Nonostante le difficoltà sul fronte cinese, Nvidia mantiene una posizione forte a livello globale. È un equilibrio delicato tra pressione politica, mercato e innovazione tecnologica, in cui ogni scelta può avere ripercussioni immediate e di lungo termine.