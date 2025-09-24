Dimensity 9500, presentato il nuovo SoC top di gamma di MediaTek

MediaTek ha presentato ufficialmente il nuovo Dimensity 9500, System-on-Chip pensato per la fascia alta del mercato mobile. Il chipset andrà ad alimentare gli smartphone di punta dei vari produttori offrendo prestazioni elevate, ampio supporto alle funzionalità di Intelligenza Artificiale e passi avanti nella gestione grafica.

Il Dimensity 9500 è basato sul processo N3P a 3nm di TSMC con un’architettura octa-core pensata per garantire prestazioni ed efficienza energetica. Il core principale è il nuovo C1 Ultra che opera ad una frequenza di 4,21 GHz, affiancato da tre core C1 Super a 3,5 GHz e quattro core C1 Pro a 2,7 GHz.

Grazie a questa configurazione MediaTek assicura un incremento delle prestazioni del 32% in single-core e del 17% in multi-core rispetto alla generazione precedente. I miglioramenti si hanno anche sotto il profilo dei consumi con una riduzione che raggiunge il 55%.

Passando alla GPU, il Dimensity 9500 integra la ARM G1-Ultra che offre un incremento del 33% delle prestazioni e un’efficienza energetica migliorata del 42%. La nuova GPU consente di supportare il ray tracing in maniera attiva e MediaTek ha lavorato a stretto contatto con diversi studi per integrare il supporto a MegaLights in Unreal Engine 5.6 e Nanite in Unreal Engine 5.5. Questo consente di raggiungere le prestazioni grafiche di una console su mobile.

Importanti passi avanti sono stati fatti anche per la gestione dell’IA con la NPU 990. Attraverso il Generative AI Engine 2.0, MediaTek è riuscita a raddoppiare la potenza di calcolo per l’elaborazione di modelli di grandi dimensioni riducendo i consumi del 33%. Il SoC Dimensity 9500 è anche il primo al mondo a supportare le memorie UFS 4.1 a 4 canali, una scelta legata alla necessità di offrire la massima banda ai grandi modelli di Intelligenza Artificiale.

Rinnovato anche il sistema ISP Imagiq 1190 per supportare sensori fino a 320MP, oltre che la messa a fuoco continua a 30fps. Il SoC gestisce video cinematografici in 4K a 60fps e la registrazione in Dolby Vision 4K a 120fps con EIS (Stabilizzazione Elettronica). Attraverso la tecnologia MiraVision Adaptive Display, gli utenti non dovranno più preoccuparsi delle inquadrature in quanto il sistema gestirà in automatico la regolazione in tempo reale di contrasto e saturazione in base alla luce ambientale.

Al Dimensity 9500 non mancano il supporto al WiFi 7, Bluetooth 6.0, ai sistemi di localizzazione satellitare GLONASS, GPS, NavIC, e altri.