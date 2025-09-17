MediaTek Dimensity 9500, ufficiale la data di presentazione

MediaTek ha confermato che il chipset Dimensity 9500 verrà presentato ufficialmente il prossimo 22 settembre. La notizia era nell’aria da qualche settimana ma il brand ha confermato la notizia attraverso i propri canali social.

L’appuntamento è fissato per le 15.00 ora italiana con un evento dedicato al lancio. Purtroppo, MediaTek non ha fornito ulteriori dettagli ma ci aspettiamo che il chipmaker sverlerà tutti i dettagli sul System-on-Chip di nuova generazione.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il Dimensity 9500 si preannuncia come il SoC più potente mai realizzato dal produttore. La piattaforma hardware si basa sul processo produttivo N3P a 3nm di TSMC. L’architettura octa-core prevede un core Arm C1-Ultra “Travis” in grado di raggiungere i 4.21GHz, tre core C1-Premium “Alto” da 3.5GHz e quattro core C1-Pro “Gelas” da 2.7GHz.

MediaTek ha confermato la data di lancio del Dimensity 9500, il nuovo System-on-Chip top di gamma del brand

Questa combinazione permetterà di ottenere le massime prestazioni quando necessario e sfruttare i core ad alta efficienza per limitare i consumi. Inoltre, MediaTek utilizzerà la GPU Mali-G1 Ultra MC12 per migliorare le prestazioni grafiche. Il chipset sarà caratterizzato anche dalla presenza di una NPU in grado di raggiungere i 100 TOPS.

Possiamo definire strategica la scelta di MediaTek nel tenere l’evento di lancio del Dimensity 9500 il prossimo 22 settembre. Il chipmaker anticiperà di un giorno il rivale Qualcomm e il suo Snapdragon Summit 2025 in cui è previsto il debutto dello Snapdragon 8 Elite gen 5.

Le due soluzioni di fascia alta equipaggeranno gli smartphone top di gamma di prossima generazione e, pertanto, i riflettori sono puntati su di loro. I primi test benchmark rivelano che il chipset di Qualcomm potrebbe essere leggermente avanti nei punteggi ma il chipset di MediaTek può vantare core più efficienti sotto il punto di vista energetico.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli su entrambe le piattaforme hardware.