MediaTek prepara nuovi chip: i Dimensity 9500 e 9400+ si fanno strada

Il gigante MediaTek è pronto a svelare ufficialmente due nuovi chip. Entrambi destinati a dominare il mercato dei dispositivi mobili premium. Si tratta del Dimensity 9500 e del 9400+, aggiornamenti dell’attuale top di serie e di un nuovo arrivato che dovrebbe rivoluzionare le prestazioni dei terminali. Mentre il Dimensity9400+ non introdurrà modifiche radicali rispetto al modello precedente, il 9500 promette notevoli miglioramenti. Soprattutto in termini di velocità e potenza di calcolo. Le specifiche emergenti, confermate da fonti ben informate, rivelano un’architettura octa-core. La quale include un core “prime” Cortex-X930 con una frequenza di ben 4GHz. La nuova configurazione di questo chip potrebbe raggiungere i 3,5 milioni di punti su AnTuTu. Un valore che supera i suoi diretti concorrenti, come il Dimensity 9400 e lo Snapdragon 8 Elite.

Tecnologia avanzata e prestazioni superiori per il Dimensity 9500

Il Dimensity 9500 non si limita però solo ad un aumento della potenza pura. Ma introduce anche innovazioni come la Scalable Matrix Extension (SME). La quale migliora le performance nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Questo chip, realizzato con il processo produttivo avanzato a 3nm di TSMC (N3P), promette anche un importante miglioramento dell’efficienza energetica e termica. Mantenendo, al contempo, temperature più basse rispetto ai suoi predecessori. La concorrenza è pronta a rispondere, ma MediaTek sembra aver trovato una formula vincente per spingere ulteriormente le prestazioni nei dispositivi mobili. Per il Dimensity 9400+, invece, l’aggiornamento si concentra sull’aumento della frequenza del core principale. La quale arriva a 3,74GHz, un incremento di 100Hz che, pur non modificando drasticamente la struttura del chip, garantirà prestazioni leggermente superiori. Insomma, insieme a tutte queste novità, i primi device basati su questi SoC arriveranno nelle mani degli utenti grazie a brand consolidati. Tra cui OPPO, Vivo, OnePlus e Redmi. È chiaro quindi che le aspettative a riguardo sono molto alte e gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di poterci mettere le mani sopra.