Motorola Edge 70 sfiderà i big con la sua sottigliezza?

Quest’anno abbiamo avuto modo di vedere i big del settore mobile sfidarsi a colpi di sottigliezza. Sia il colosso sudcoreano Samsung che il colosso americano Apple si sono sfidati apertamente presentando i nuovi smartphone più sottili, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air. A quanto pare, questo potrebbe rivelarsi il nuovo trend di quest’anno. Anche altre aziende potrebbero optare per delle soluzioni simili. Tra queste ci sarà Motorola con il suo nuovo Motorola Edge 70.

Motorola sfiderà i big del settore in sottigliezza con il nuovo Motorola Edge 70?

A quanto pare il produttore tech Motorola si appresta a sfidare i big del settore mobile dal punto di vista della sottigliezza. L’azienda presenterà infatti a breve il nuovo Motorola Edge 70 e sembra che quest’ultimo sfiderà proprio i rivali più importanti, fra cui i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air. Questo almeno è quello che sembra emergere dalle nuove indiscrezioni del web.

L’azienda ha infatti poco pubblicato in rete alcune immagini teaser ufficiali. Secondo queste immagini, l’estrema sottigliezza sarà proprio una delle caratteristiche principali di questo nuovo device. Su uno dei teaser è infatti presente la frase “impossibly thin and incredibly tough”, ovvero “incredibilmente sottile e incredibilmente resistente”. Per il momento non sappiamo però di quanto sarà sottile lo smartphone di casa Motorola. I big del settore Apple e Samsung sono riusciti a raggiungere risultati estremi, con uno spessore di poco superiore ai 5 mm (5.4 mm e 5.5 mm per l’esattezza).

Se Motorola riuscirà a raggiungere un risultato simile, sarebbe un grande passo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Basti pensare al predecessore del Motorola Edge 70, ovvero il Motorola Edge 60. Quest’ultimo ha infatti uno spessore decisamente maggiore, pari a 7.9 mm. Staremo a vedere cosa sarà in grado di fare il produttore tech Motorola con il suo prossimo smartphone che arriverà nel corso delle prossime settimane.