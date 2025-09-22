TIM lancia un’offerta speciale con 5G e intelligenza artificiale

TIM lancia una nuova offerta che unisce connettività e servizi digitali avanzati. Tale proposta è pensata per chi desidera navigare senza confini e sperimentare l’innovazione dell’intelligenza artificiale. L’operatore include infatti l’uso gratuito di Perplexity Pro, piattaforma basata su modelli come Gemini, ChatGPT, Claude e DeepSeek, normalmente disponibile a 229€ l’anno. L’accesso è gratuito per dodici mesi senza alcun rinnovo automatico.

Chi sceglie di passare a TIM può contare su 200GB in 5G e minuti illimitati. La promozione è valida sia per chi attiva una nuova linea, sia per chi decide di mantenere il proprio numero cambiando operatore.

TIM punta su servizi digitali e fidelizzazione dei clienti

Ma i vantaggi non terminano qui. TIM ha puntato anche sulla rapidità del processo di attivazione. L’utente può scegliere tra la SIM tradizionale consegnata a domicilio e la eSIM virtuale, attivabile in pochi minuti tramite SPID o videoselfie. La comodità dell’eSIM elimina tempi di consegna e consente di iniziare a usare subito i servizi.

Per attivare l’offerta occorrono pochi passaggi. Basta infatti selezionare la promozione sul sito ufficiale TIM, inserire i propri dati personali e scegliere la modalità di pagamento. È possibile pagare con carta di credito oppure in contanti al corriere, che provvederà anche al riconoscimento. Una volta ricevuta la SIM o il QR code, la linea viene attivata. Il nuovo pacchetto però non riguarda soltanto la connettività. L’ operatore infatti propone anche il programma TIM Party, che premia la fedeltà dei clienti con minuti, giga e sconti sugli smartphone. A ciò si aggiunge l’assistenza costante garantita dal servizio clienti 119, dall’app MyTIM e dall’area riservata del portale.

Insomma, con questa soluzione, TIM rafforza la propria immagine di gestore innovativo, capace di unire alta velocità di connessione con strumenti digitali all’avanguardia. L’inclusione gratuita di Perplexity Pro rappresenta poi un passo importante. Poiché porta l’intelligenza artificiale nelle mani di tutti, senza costi aggiuntivi.