Plaud Note: il registratore vocale e di chiamate con AI che svolta la vita a giornalisti, studenti e professionisti

Nel panorama tecnologico recente, abbiamo assistito a un’ondata di dispositivi hardware basati sull’intelligenza artificiale che promettevano di ridefinire la nostra interazione con il digitale. Molti, come il Humane Pin o il Rabbit R1, sono inciampati su una domanda fondamentale, quasi esistenziale: “Perché questo non è semplicemente un’app?”. Il mercato, con una certa brutalità, ha spesso concluso che, in effetti, non c’era una buona risposta. In questo scenario di grandi promesse e cocenti delusioni, si inserisce il Plaud Note, un dispositivo che adotta un approccio radicalmente diverso. Non cerca di sostituire il nostro smartphone, ma di diventarne il simbionte più intelligente, un accessorio specializzato con un unico, ossessivo obiettivo: liberarci dalla tirannia del prendere appunti.

La promessa di Plaud è seducente e diretta: “Lavora in modo più intelligente, non più duro”.1 L’idea è quella di permettere a professionisti, studenti e creativi di immergersi completamente nelle conversazioni, nelle riunioni o nelle lezioni, delegando a un piccolo rettangolo di alluminio il compito ingrato di catturare ogni parola. Non si tratta di un semplice dittafono. Il Plaud Note non vende la capacità di registrare l’audio, una funzione che i nostri telefoni svolgono da anni. Vende una soluzione a un problema di carico cognitivo: l’impossibilità umana di partecipare attivamente a una discussione, pensare criticamente e, contemporaneamente, trascrivere fedelmente ciò che viene detto. Il suo successo o fallimento, quindi, non si misura in kilobit al secondo, ma in ore di lavoro risparmiate e in idee che, finalmente, non svaniscono più nel nulla. In queste settimane di prova, ho portato il Plaud Note con me ovunque, dalle riunioni di redazione a telefonate concitate, cercando di capire se sia davvero l’assistente AI che aspettavamo o solo un altro gadget affascinante destinato a un cassetto. E quindi dopo aver testato Plaud NotePin e TicNote abbiamo deciso di mettere alla prova questo nuovo prodotto. Attualmente è disponibile direttamente su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di un prodotto inizia molto prima di accenderlo, e Plaud sembra capirlo perfettamente. Aprire la confezione del Plaud Note è un’operazione metodica e soddisfacente, che evoca l’estetica curata tipica dei brand di fascia alta. La scatola, compatta e minimale, rivela subito il protagonista: il dispositivo stesso, adagiato in un alloggiamento sagomato. La prima sensazione è di sorpresa per le sue dimensioni e il suo peso, o meglio, per la loro assenza. È più piccolo e leggero di quanto ci si aspetti.

Sotto il primo strato, troviamo un corredo di accessori ben organizzato, che dimostra una notevole attenzione all’esperienza utente fin dal primo momento. La dotazione include una custodia magnetica nera, compatibile con lo standard MagSafe di Apple, realizzata in un materiale descritto come “finta pelle” che al tatto risulta piacevole, sebbene non lussuoso. Accanto, il cavo di ricarica, un elemento che suscita immediatamente un misto di ammirazione e preoccupazione: è un connettore magnetico proprietario, elegante ma che preannuncia guai in caso di smarrimento.

La vera mossa intelligente, però, è l’inclusione di un anello metallico adesivo MagSafe. Questo piccolo disco, spesso venduto separatamente da altri produttori, è un dettaglio cruciale. Rende il sistema di aggancio magnetico del Plaud Note universalmente compatibile, non solo con gli ultimi iPhone, ma con qualsiasi smartphone Android o custodia non dotata di magneti. È una scelta che amplia drasticamente il mercato potenziale del dispositivo, eliminando una barriera all’ingresso per l’enorme ecosistema non-Apple e dimostrando una visione strategica che va oltre il singolo prodotto. Completa la dotazione una guida rapida essenziale. L’impressione generale è quella di un pacchetto completo e ben ponderato, pensato per rendere l’utente operativo in pochi minuti, indipendentemente dal telefono che possiede.

Materiali, costruzione e design

Prendendo in mano il Plaud Note, la prima parola che viene in mente è densità. Nonostante il suo peso piuma di appena 30 grammi, il corpo in lega di alluminio spazzolato trasmette una sensazione di solidità e freddezza al tatto che smentisce la sua leggerezza. La finitura opaca della versione Black che ho provato è elegante, resiste bene alle impronte digitali e conferisce al dispositivo un’aria professionale e discreta. Le dimensioni sono quasi identiche a quelle di una carta di credito (85.6 x 54.1 mm), ma è lo spessore a lasciare sbalorditi: con soli 2.99 mm, è un oggetto quasi bidimensionale, che scompare in un taschino o in un portafoglio senza creare il minimo ingombro.

Questo design minimalista è però il risultato di precisi compromessi funzionali. La scelta di uno spessore così estremo è la causa diretta dell’adozione del cavo di ricarica proprietario. Una porta USB-C standard, con i suoi circa 2.6 mm di spessore, non avrebbe semplicemente trovato spazio fisico all’interno dello chassis, senza sacrificarne l’integrità strutturale. Si tratta di un baratto consapevole: si scambia la comodità di uno standard universale per un’estetica e una portabilità eccezionali.

L’interazione fisica con il dispositivo è ridotta all’essenziale e studiata per un uso “alla cieca”. Sul lato superiore destro si trovano gli unici due controlli: un pulsante di registrazione circolare, leggermente incassato per evitare pressioni accidentali, e un piccolo selettore a scorrimento per passare dalla modalità “Note” (registrazione ambientale) a quella “Call” (registrazione chiamate). La loro posizione è ergonomicamente perfetta per essere raggiunta con l’indice destro quando si tiene in mano lo smartphone a cui il Note è agganciato. L’avvio e l’arresto della registrazione sono confermati da un feedback aptico chiaro – una singola vibrazione per l’inizio, due per la fine – e da un discreto LED rosso che si illumina all’interno della lettera ‘a’ del logo Plaud. Questo sistema di feedback multimodale è eccellente, perché permette di operare il dispositivo con sicurezza senza mai doverlo guardare.

Specifiche tecniche

Al di là del design e delle sensazioni tattili, le capacità del Plaud Note si fondano su una dotazione hardware specifica e mirata. Per offrire una visione d’insieme chiara e immediata, ho riassunto le principali caratteristiche tecniche in una tabella. Questi dati, raccolti da varie fonti ufficiali e recensioni, rappresentano la base su cui si costruisce l’intera esperienza d’uso del dispositivo.

Caratteristica Specifica Dimensioni 85.6 x 54.1 x 2.99 mm Peso 30 g Materiali Lega di alluminio Microfoni 2x Microfoni MEMS, 1x Sensore a Conduzione Vibratoria (VCS) Memoria Interna 64 GB Capacità Registrazione Fino a 480 ore Batteria 400 mAh Autonomia (Registr.) Fino a 30 ore continue Autonomia (Standby) Fino a 60 giorni Tempo di Ricarica Circa 2 ore Connettività Bluetooth, Wi-Fi, Cavo Formato Audio WAV ( 1536 kbps ) Contenuto Confezione Plaud Note, Custodia magnetica, Cavo di ricarica, Anello MagSafe, Guida rapida

Queste specifiche delineano il profilo di un dispositivo altamente specializzato. L’enorme capacità di memoria interna e la notevole autonomia della batteria lo rendono un maratoneta della registrazione, mentre la scelta di un formato audio non compresso come il WAV a 1536 kbps sottolinea l’attenzione alla qualità della sorgente audio, un prerequisito fondamentale per ottenere trascrizioni AI accurate. Il vero cuore tecnologico, però, risiede nel suo peculiare sistema di microfoni, che merita un’analisi più approfondita.

Applicazione

Se l’hardware del Plaud Note è il corpo, l’applicazione Plaud (disponibile per iOS e Android) ne è indiscutibilmente il cervello e l’anima. Senza di essa, il dispositivo è poco più di un elegante fermacarte capace di registrare file audio inaccessibili. Tutta la magia – la trascrizione, i riassunti, l’organizzazione – avviene qui. Il processo di configurazione iniziale è rapido e indolore. Una volta scaricata l’app, basta attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, accendere il Plaud Note e seguire una semplice procedura guidata di abbinamento che richiede meno di un minuto.

L’interfaccia si presenta pulita e funzionale, progettata per essere intuitiva anche per chi non ha mai interagito con strumenti di intelligenza artificiale. La schermata principale elenca le registrazioni sincronizzate dal dispositivo, ciascuna con indicazioni di durata e data. Con un tap si accede al dettaglio, dove è possibile riprodurre l’audio e, soprattutto, lanciare il processo di analisi AI. È anche da qui che si gestiscono le impostazioni del dispositivo, come la sensibilità dei microfoni, e si monitora (seppur in modo impreciso) lo stato della batteria.

Questa totale dipendenza dall’app, tuttavia, introduce un elemento di rischio non trascurabile. Acquistare un Plaud Note non è come comprare un registratore tradizionale, un oggetto autonomo il cui funzionamento è garantito a tempo indeterminato. È, di fatto, un investimento nell’ecosistema e nella continuità operativa dell’azienda Plaud.ai. Se un domani la società dovesse cessare le attività o interrompere il supporto e la manutenzione dei suoi server cloud, l’hardware da 159 euro perderebbe istantaneamente la quasi totalità del suo valore e della sua funzionalità. Questo “rischio di piattaforma” è un fattore che ogni potenziale acquirente deve considerare attentamente, trasformando una semplice decisione d’acquisto in una scommessa sulla vitalità a lungo termine di un’azienda relativamente giovane nel settore tech.

1 of 13

Hardware

Scendendo nel dettaglio dei componenti interni, è evidente che il Plaud Note è stato progettato attorno a una soluzione hardware specifica per un problema complesso. Il cuore del sistema di cattura audio è un’architettura ibrida che distingue nettamente questo dispositivo da una semplice app di registrazione sullo smartphone.

La prima componente è una coppia di microfoni MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) di alta qualità. Questi microfoni sono omnidirezionali e ottimizzati per la modalità “Note”, ovvero la registrazione di suoni ambientali. Sono progettati per catturare l’audio in un’intera stanza, rendendoli ideali per riunioni, lezioni o interviste di persona. Secondo il produttore, il loro raggio di cattura efficace si estende fino a 10 metri, e la loro efficacia è potenziata da algoritmi software di beamforming (una tecnica per focalizzare la cattura del suono da una direzione specifica) e di cancellazione del rumore basata su AI, che mirano a isolare le voci umane dai disturbi di fondo.

La vera innovazione, però, risiede nel terzo sensore: il VCS (Vibration Conduction Sensor). Questo componente è la chiave di volta della modalità “Call” e rappresenta la più forte argomentazione a favore di un hardware dedicato. Registrare l’audio delle telefonate su iOS e Android è notoriamente difficile a causa delle restrizioni di privacy imposte dai sistemi operativi. Plaud aggira questo ostacolo a livello fisico. Quando il Plaud Note è attaccato magneticamente al retro del telefono, il VCS non cerca di intercettare il segnale audio digitale, ma rileva le micro-vibrazioni prodotte dalla voce dell’utente che si propagano attraverso il telaio dello smartphone durante una chiamata. Combinando questo input con l’audio dell’interlocutore catturato dai microfoni MEMS, il sistema è in grado di ricostruire entrambi i lati della conversazione. È una soluzione ingegneristica brillante, che trasforma un limite software in un’opportunità hardware.

Infine, la memoria interna da 64 GB offre una capacità di archiviazione locale quasi sconfinata, in grado di contenere fino a 480 ore di registrazioni audio. Questa abbondanza di spazio garantisce di non doversi mai preoccupare di cancellare vecchi file, permettendo di utilizzare il dispositivo per giorni o settimane prima di necessitare una sincronizzazione con l’app.

Prestazioni e autonomia

Sulla carta, il Plaud Note è un campione di resistenza. La batteria integrata da 400 mAh, un valore notevole per un dispositivo di queste dimensioni, promette numeri impressionanti: fino a 30 ore di registrazione continua e ben 60 giorni in modalità standby. Durante le mie prove, queste affermazioni si sono rivelate sostanzialmente veritiere. Ho utilizzato il dispositivo in modo intermittente per oltre una settimana, registrando diverse ore di riunioni e chiamate, senza mai arrivare a scaricarlo completamente. Per la stragrande maggioranza dei professionisti, l’autonomia è più che sufficiente per coprire diversi giorni lavorativi intensi senza bisogno di una ricarica.

Il processo di ricarica completo richiede circa 2 ore e avviene tramite il già citato cavo magnetico proprietario. Se da un lato l’aggancio magnetico è rapido e soddisfacente, la natura non standard del connettore rappresenta un punto debole nell’esperienza d’uso quotidiana. Dimenticare il cavo a casa prima di un viaggio di lavoro significa ritrovarsi con un dispositivo inutilizzabile una volta esaurita la carica.

A questo si aggiunge un’altra piccola ma fastidiosa pecca a livello software: l’indicatore del livello della batteria all’interno dell’app. Invece di mostrare una percentuale precisa, l’app si limita a indicazioni generiche come “Full” (Pieno), “High” (Alto) o “Medium” (Medio). Questa imprecisione genera una costante incertezza. “High” significa che ho ancora 20 ore di autonomia o solo 10? È sufficiente per la giornata di domani o è meglio ricaricarlo per sicurezza? Questa combinazione di cavo proprietario e indicatore vago crea una sorta di “ansia da ricarica” latente. Sebbene le prestazioni assolute della batteria siano eccellenti, l’esperienza pratica della gestione dell’energia è frustrante e introduce un elemento di stress che una semplice percentuale e una porta USB-C avrebbero completamente eliminato.

Test

Per mettere alla prova le promesse del Plaud Note, ho deciso di integrarlo nel mio flusso di lavoro quotidiano, sottoponendolo a tre scenari d’uso realistici e ripetibili, pensati per testare le sue diverse capacità in condizioni non sempre ideali. È importante sottolineare che queste non sono misurazioni da laboratorio, ma valutazioni qualitative basate sulla mia esperienza diretta.

Il primo test ha coinvolto una riunione di redazione online su Google Meet, con quattro partecipanti collegati da luoghi diversi. Ho posizionato il Plaud Note in modalità “Note” sulla scrivania, a circa 30 cm dagli altoparlanti del mio laptop. L’obiettivo era valutare la sua capacità di catturare un audio multi-speaker proveniente da una singola fonte e, soprattutto, la successiva analisi dell’AI. La qualità della registrazione WAV grezza era eccellente, chiara e priva di distorsioni. Una volta trasferito il file sull’app, la trascrizione è stata generata in circa 5 minuti per 45 minuti di conversazione. L’accuratezza generale era notevole, superiore al 95%. L’AI ha correttamente identificato la presenza di più interlocutori, ma la funzione di “speaker labels” (etichettatura automatica di chi parla) ha mostrato qualche incertezza, confondendo due colleghi con un timbro di voce simile in un paio di occasioni. Ha faticato anche con alcuni acronimi specifici del nostro settore, richiedendo una correzione manuale.

Il secondo scenario è stato più impegnativo: una telefonata di lavoro di 15 minuti effettuata mentre camminavo lungo una strada mediamente trafficata. Ho agganciato il Plaud Note al mio iPhone tramite MagSafe e ho attivato la modalità “Call”. Qui, il sensore VCS ha dato prova della sua efficacia. Nonostante il rumore di fondo di auto e passanti, la trascrizione è riuscita a isolare in modo sorprendente la mia voce e quella del mio interlocutore. La qualità dell’audio registrato era comprensibilmente inferiore rispetto al test in ambiente controllato, più “compressa”, ma il testo generato era quasi interamente corretto e perfettamente utilizzabile. Questo test ha confermato che il VCS non è un espediente di marketing, ma una soluzione hardware che offre un vantaggio tangibile e decisivo rispetto alla registrazione di chiamate tramite app.

Infine, ho utilizzato il Plaud Note per il suo scopo più semplice: la dettatura di memo vocali. Ho dettato una bozza di alcuni paragrafi di questa stessa recensione, parlando a un ritmo naturale e usando un lessico tecnico. In questo scenario ideale – singolo speaker, ambiente silenzioso – le prestazioni sono state impeccabili. La trascrizione era quasi perfetta, con una punteggiatura sorprendentemente accurata e pochissimi errori, limitati a un paio di nomi propri. Il processo si è rivelato molto più rapido e fluido rispetto alla digitazione.

Questi test rivelano un quadro chiaro. Il Plaud Note eccelle in condizioni controllate e offre prestazioni robuste anche in scenari complessi. Il suo valore non risiede nella promessa di una trascrizione perfetta al 100%, un obiettivo ancora irraggiungibile per l’AI odierna, ma nella sua capacità di produrre un testo “sufficientemente buono” da ridurre drasticamente il tempo necessario per la revisione. Il risparmio di tempo percepito è reale e, per un professionista, quantificabile.

Approfondimenti

La doppia anima della registrazione: modalità Note vs. Chiamata

Per comprendere appieno il Plaud Note, è fondamentale analizzare le due distinte “personalità” del suo sistema di registrazione. Il piccolo selettore fisico sul dispositivo non è un semplice interruttore, ma il comando che attiva due tecnologie di cattura audio profondamente diverse, ciascuna ottimizzata per un compito specifico. La modalità “Note” si affida alla collaudata tecnologia dei microfoni MEMS. Questi due sensori omnidirezionali sono progettati per “ascoltare” l’ambiente a 360 gradi, catturando un suono ricco, spaziale e naturale. Sono ideali per registrare una conversazione attorno a un tavolo o una lezione in un’aula, poiché riescono a cogliere non solo le voci principali ma anche le sfumature dell’ambiente. La qualità audio risultante è elevata, quasi da studio, fornendo al motore AI una base dati pulita su cui lavorare. Lo svantaggio di questa modalità è che, per sua natura, cattura tutto, incluso il rumore di fondo indesiderato, sebbene gli algoritmi di cancellazione del rumore facciano un buon lavoro per mitigarlo.

Passando alla modalità “Call”, l’hardware subisce una trasformazione. I microfoni MEMS passano in secondo piano e il protagonista diventa il sensore a conduzione vibratoria (VCS). Come ho accennato, questa tecnologia non cattura le onde sonore aeree, ma le vibrazioni fisiche che la nostra voce induce nel corpo dello smartphone. Il risultato è un audio molto più isolato e diretto, quasi “claustrofobico” se confrontato con la spazialità dei MEMS. Il suono può apparire più piatto e meno naturale, ma il vantaggio è un’eccezionale reiezione del rumore ambientale. Durante i miei test, il VCS è riuscito a isolare la mia voce dal frastuono di un bar, un’impresa quasi impossibile per un microfono tradizionale. È importante notare, come suggerito da altri recensori, che la sensibilità del VCS può essere regolata dall’app: per interlocutori che parlano a bassa voce, è consigliabile impostarla al massimo per garantire una cattura ottimale. Questa dualità tecnologica è il vero cuore ingegneristico del Plaud Note e la sua più forte giustificazione come dispositivo hardware.

Il motore AI: analisi della trascrizione “Plaud Intelligence”

Il vero valore del Plaud Note non risiede nell’hardware che registra, ma nel software che interpreta. La piattaforma, battezzata “Plaud Intelligence”, è il motore che trasforma grezzi file WAV in testo strutturato e intelligente. Plaud dichiara di utilizzare un approccio multi-modello, attingendo alla potenza di alcuni dei più avanzati Large Language Models (LLM) disponibili sul mercato, tra cui GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e Gemini 2.5 Pro. Questa scelta strategica permette, in teoria, di sfruttare i punti di forza di ciascun modello per compiti diversi, garantendo risultati all’avanguardia. Il supporto per oltre 112 lingue lo rende uno strumento genuinamente globale.

Nei miei test, l’accuratezza della trascrizione si è dimostrata costantemente elevata, spesso superando le performance di servizi puramente software come Otter.ai, specialmente in condizioni di audio non perfette. Il merito va probabilmente alla sinergia tra l’hardware di alta qualità, che fornisce un segnale audio pulito, e i potenti modelli AI che lo elaborano. La trascrizione è veloce, la punteggiatura è generalmente corretta e il testo risultante richiede un lavoro di revisione minimo.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale non è ancora perfetta. Ho riscontrato le tipiche debolezze degli LLM attuali. La trascrizione inciampa sui nomi propri non comuni, sul gergo molto specifico e sugli acronimi, che spesso richiedono una correzione manuale. La funzione “Industry Glossary”, che dovrebbe mitigare questo problema permettendo di inserire termini personalizzati, è disponibile solo con i piani a pagamento e richiede un certo sforzo di configurazione iniziale. Il problema più evidente, però, si manifesta nelle conversazioni animate con più persone: quando due o più interlocutori parlano contemporaneamente (crosstalk), l’AI va in confusione, unendo le frasi o attribuendole all’interlocutore sbagliato. Nonostante queste limitazioni, il risultato finale rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla trascrizione manuale.

Oltre il testo: l’utilità di riassunti, mappe mentali e template

La semplice trascrizione parola per parola è solo il primo passo. La vera promessa di un “AI Note Taker” è quella di estrarre significato e struttura dal caos di una conversazione. L’app Plaud offre una suite di strumenti pensati proprio per questo: riassunti automatici, elenchi di azioni, punti chiave e persino mappe mentali. Appena terminata la trascrizione, con un altro tap è possibile chiedere all’AI di analizzare il testo e generare questi output strutturati.

L’app mette a disposizione oltre 30 template predefiniti, ciascuno ottimizzato per un diverso scenario: “Meeting Notes”, “Q&A Interview”, “Lecture Summary”, e così via. Con gli abbonamenti a pagamento, si sblocca la possibilità di creare template personalizzati e di accedere a una libreria creata dalla community, ampliando ulteriormente le possibilità. Nei miei test, ho trovato questi strumenti sorprendentemente utili. Il template “Meeting Notes”, applicato alla registrazione della mia riunione di redazione, ha generato un riassunto conciso e ben organizzato, identificando correttamente i temi principali discussi, i punti decisionali e assegnando persino una bozza di “action items” ai partecipanti.

Tuttavia, è proprio qui che emergono i limiti della comprensione contestuale dell’AI. In un’occasione, l’intelligenza artificiale ha interpretato una discussione ipotetica su scadenze future come una decisione presa, suggerendo nel riassunto di “fissare deadline concrete”, un’azione che non era stata concordata. Questo dimostra che, sebbene i riassunti siano un eccellente punto di partenza e un enorme risparmio di tempo, non possono sostituire completamente la revisione e il giudizio umano. Sono un assistente potente, non un sostituto. Le mappe mentali, in particolare, si sono rivelate un modo visivamente efficace per cogliere la struttura di un brainstorming o di una lezione complessa, collegando concetti e sotto-temi in modo intuitivo.

Ergonomia e usabilità quotidiana: l’esperienza MagSafe e i controlli fisici

Al di là delle specifiche tecniche e delle capacità AI, il successo di un dispositivo indossabile o “tascabile” si gioca sulla sua capacità di integrarsi senza attriti nella vita di tutti i giorni. Sotto questo aspetto, l’esperienza con il Plaud Note è un gioco di luci e ombre. L’integrazione con MagSafe è, per la maggior parte del tempo, una genialata. L’aggancio magnetico al retro di un iPhone è istantaneo, con un “clack” secco e soddisfacente che conferma la connessione. Permette di tenere il dispositivo sempre a portata di mano, pronto a registrare una chiamata senza doverlo cercare in tasca.

Tuttavia, la forza dei magneti non è assoluta. Come notato da alcuni recensori, la tenuta può diventare precaria se si utilizza una custodia per telefono particolarmente spessa o con una superficie scivolosa. In un paio di occasioni, urtando il telefono, ho sentito il Plaud Note spostarsi, alimentando la paura che potesse staccarsi e cadere. Per un utilizzo sicuro, è quasi indispensabile una custodia certificata MagSafe o l’applicazione diretta sul retro del telefono (con il rischio di graffi, mitigato dalla custodia in finta pelle inclusa).

Dove il dispositivo brilla senza riserve è nella semplicità dei suoi controlli fisici. Il concetto di “one-press record” è implementato alla perfezione.1 La possibilità di avviare una registrazione in una frazione di secondo, con un gesto tattile e senza nemmeno estrarre il telefono dalla tasca, è un vantaggio competitivo enorme rispetto a qualsiasi app. Elimina quella barriera psicologica e pratica che spesso ci impedisce di catturare un’idea fugace: sbloccare il telefono, trovare l’app, aprirla, premere il tasto di registrazione. Con il Plaud Note, il passaggio dal pensiero all’azione è quasi istantaneo, grazie anche al feedback aptico che rassicura sull’avvenuta operazione. Questa immediatezza d’uso è, a mio avviso, uno dei motivi più validi per preferire questo hardware dedicato a una soluzione puramente software.

L’ecosistema software: un’analisi critica dell’app Plaud

L’app Plaud è il portale attraverso cui si accede a tutta la potenza del dispositivo, ma il flusso di lavoro che impone ha i suoi pro e i suoi contro. Il processo inizia con la sincronizzazione. Le registrazioni, salvate localmente sul Plaud Note, devono essere trasferite allo smartphone tramite Bluetooth. Questa operazione non è istantanea; per un file di un’ora, può richiedere un paio di minuti. Una volta trasferito, il file audio viene caricato sui server cloud di Plaud per l’elaborazione. Anche questo passaggio dipende dalla qualità della propria connessione Wi-Fi o dati.

La fase di trascrizione e riassunto, come detto, è relativamente rapida, ma non in tempo reale. L’intero processo, dalla fine della registrazione all’avere il testo e il riassunto pronti, può richiedere dai 5 ai 15 minuti per una conversazione di un’ora. Questo significa che il Plaud Note non è uno strumento per l’analisi istantanea, ma piuttosto per la rielaborazione a posteriori. L’app offre poi un sistema di archiviazione basato su cloud, che con i piani a pagamento diventa illimitato, garantendo che le proprie note siano accessibili da qualsiasi dispositivo e al sicuro da perdite. Funzioni utili come la possibilità di unire più registrazioni in un unico file prima dell’analisi AI aggiungono flessibilità al flusso di lavoro.

Il vero tallone d’Achille dell’ecosistema software, al momento, è la mancanza di integrazioni dirette con piattaforme di terze parti. Concorrenti come Otter.ai eccellono nella loro capacità di collegarsi direttamente a calendari, Zoom, Google Meet e Teams, trascrivendo le riunioni online in modo automatico e quasi trasparente. Plaud, invece, vive in un ecosistema più chiuso. Sebbene l’azienda affermi che le integrazioni siano in fase di sviluppo, la loro assenza attuale rappresenta un limite significativo per chi lavora prevalentemente in ambienti di collaborazione digitale. Per ora, l’esportazione manuale del testo rimane l’unica via per portare le proprie note su altre piattaforme.

Privacy e sicurezza dei dati: un aspetto cruciale nell’era AI

Affidare le proprie conversazioni più riservate – riunioni strategiche, interviste confidenziali, sessioni di coaching – a un dispositivo che le registra e le invia nel cloud solleva inevitabilmente serie preoccupazioni sulla privacy. Plaud sembra essere consapevole di questa criticità e adotta una comunicazione rassicurante in merito. L’azienda dichiara la conformità a importanti standard internazionali e statunitensi, tra cui il GDPR europeo, il SOC 2 (uno standard per la sicurezza delle informazioni) e l’HIPAA (per i dati sanitari negli USA).

Tecnicamente, i dati vengono protetti utilizzando una crittografia end-to-end sia durante il transito (dal dispositivo al cloud) sia “at rest” (quando sono archiviati sui server). Plaud si affida a provider di servizi cloud di primo livello come Amazon Web Services (AWS), che offrono garanzie di sicurezza robuste. L’app, inoltre, offre all’utente il pieno controllo sui propri dati, con la possibilità di gestirli e richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, in linea con i principi del GDPR.

Tuttavia, emerge un punto potenzialmente problematico, soprattutto per gli utenti e le aziende europee. Le analisi delle recensioni tecniche indicano che i dati vengono archiviati su server situati negli Stati Uniti. Sebbene protetti crittograficamente, questo potrebbe contravvenire alle policy di

data residency di alcune aziende o enti governativi europei, che richiedono che i dati sensibili non lascino il territorio dell’UE. Per un utente privato questo potrebbe essere un dettaglio trascurabile, ma per un’adozione a livello corporate in settori regolamentati come quello legale, finanziario o sanitario, potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. È un aspetto che Plaud dovrà probabilmente affrontare per espandere la sua presenza nel mercato professionale europeo.

Il modello di business: analisi dei costi e degli abbonamenti

Il Plaud Note adotta un modello di business “razor and blades” (rasoio e lamette) tipico del mondo tech: l’hardware è l’acquisto iniziale, ma il valore a lungo termine (e il flusso di ricavi per l’azienda) risiede nei servizi in abbonamento. Il costo del dispositivo, fissato a 159 euro, è solo la punta dell’iceberg.1 Senza un abbonamento, si è relegati al piano Starter, che è gratuito ma offre solo 300 minuti di trascrizione al mese. Questo quantitativo può essere sufficiente per un uso molto sporadico – qualche breve memo vocale o una telefonata importante a settimana – ma è del tutto inadeguato per un professionista o uno studente che partecipa regolarmente a riunioni o lezioni. Di fatto, il piano gratuito va considerato come una demo estesa.

Per sbloccare il vero potenziale del dispositivo, è necessario passare a uno dei piani a pagamento. Il piano Pro, al costo di 99.99 dollari all’anno, offre 1.200 minuti al mese (circa 20 ore), una soglia più realistica per un uso professionale regolare. Questo piano sblocca anche funzionalità avanzate come i template personalizzati e il glossario di termini tecnici. Per gli utenti più esigenti, come giornalisti, avvocati o ricercatori, c’è il piano Unlimited, che a 239.99 dollari all’anno rimuove ogni limite sui minuti di trascrizione.

Questo modello solleva una questione fondamentale sul valore. Il dibattito non è se 159 euro sia un prezzo equo per un pezzo di hardware così ben progettato, ma se il costo totale di possesso – che nel primo anno ammonta a circa 260-400 euro – sia giustificato dal risparmio di tempo e dall’aumento di produttività. La risposta è strettamente personale e dipende dal valore che ogni singolo utente attribuisce al proprio tempo. Per un consulente che fattura a ore, il recupero anche di poche ore al mese di lavoro di “sbobinatura” può giustificare ampiamente l’investimento. Per altri, il costo ricorrente potrebbe apparire eccessivo.

Confronto con i rivali: Plaud Note vs. le app (Otter.ai) e l’hardware (iFLYTECH)

Il Plaud Note non opera in un vuoto, ma si inserisce in un mercato affollato di soluzioni per la trascrizione. I suoi rivali si dividono principalmente in due categorie: le alternative puramente software (app) e quelle puramente hardware.

Nella prima categoria, il concorrente più diretto è Otter.ai. Si tratta di un servizio maturo e apprezzato, che offre piani competitivi (il piano Pro parte da circa 8.33 dollari al mese con fatturazione annuale) e, soprattutto, una profonda integrazione con le piattaforme di videoconferenza. Il vantaggio di Plaud rispetto a Otter risiede nell’hardware: la qualità di cattura audio, specialmente nelle chiamate grazie al VCS, è oggettivamente superiore a quella del microfono di uno smartphone, e l’esperienza d’uso “one-press” è più immediata. Lo svantaggio è il costo iniziale dell’hardware e, come già detto, la minor integrazione software. La scelta tra i due dipende dal caso d’uso principale: se si vive in riunioni Zoom, Otter è probabilmente più efficiente; se si registrano molte interviste di persona o telefonate, Plaud ha un vantaggio tecnico.

Nella categoria hardware, un esempio di concorrente è l’iFLYTECH Smart Recorder. Questi dispositivi offrono spesso un approccio più autonomo: sono dotati di un proprio display, di un’interfaccia integrata e, in alcuni casi, della capacità di effettuare trascrizioni offline, senza dipendere da una connessione a internet o da un’app esterna. Questo garantisce maggiore privacy e funzionamento in ogni condizione. Tuttavia, il loro design è generalmente più ingombrante e meno elegante di quello del

Plaud Note. Inoltre, i loro motori AI, per quanto avanzati, potrebbero non essere al livello dei modelli cloud-based di ultima generazione utilizzati da Plaud. Qui la scelta è tra l’eleganza e la potenza AI di un sistema connesso (Plaud) e la robustezza e l’autonomia di un sistema offline (iFLYTECH). Il Plaud Note si posiziona quindi in un interessante punto di equilibrio, cercando di unire il meglio dei due mondi: un hardware specializzato e un’intelligenza artificiale cloud di altissimo livello.

Funzionalità

Per riassumere, l’esperienza d’uso del Plaud Note è definita da un insieme coeso di funzionalità che lavorano in sinergia. Al centro di tutto c’è la capacità di registrazione dual-mode, che permette di passare istantaneamente dalla cattura audio ambientale ad alta fedeltà (modalità Note) alla registrazione mirata delle telefonate (modalità Call) tramite l’innovativo sensore VCS. Questa versatilità hardware è il suo più grande differenziatore.

Una volta catturato l’audio, il cuore del servizio entra in gioco: la piattaforma “Plaud Intelligence”. Questa si occupa della trascrizione automatica in oltre 112 lingue, mostrando un’accuratezza che si colloca ai vertici della categoria. Ma non si ferma al testo. La vera magia sta nella capacità di generare output intelligenti come riassunti strutturati, mappe mentali e liste di azioni, utilizzando una vasta gamma di template predefiniti e personalizzabili che trasformano una lunga conversazione in un documento sintetico e immediatamente utilizzabile.

L’intero ecosistema è gestito tramite l’app mobile, che funge da centro di controllo per la sincronizzazione dei file, la gestione delle impostazioni e l’archiviazione su un cloud che, con i piani premium, offre spazio illimitato. L’integrazione fisica con lo smartphone è garantita dalla compatibilità MagSafe, mentre l’interazione con il dispositivo è resa immediata e a prova di errore dai semplici controlli fisici e dal feedback tattile. Queste funzionalità, nel loro insieme, creano un flusso di lavoro che mira a ridurre al minimo l’attrito tra il momento della conversazione e la disponibilità di appunti organizzati e ricercabili.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi approfondita e diverse settimane di utilizzo, è possibile distillare l’essenza del Plaud Note in una serie di punti di forza e di debolezza chiari e definiti.

Pregi:

Design e costruzione eccezionali: È un oggetto splendidamente realizzato, incredibilmente sottile e leggero, che trasmette una sensazione premium.

Accuratezza della trascrizione AI: Il motore basato su LLM di ultima generazione produce trascrizioni di altissima qualità, spesso superiori a quelle dei concorrenti.

Registrazione innovativa delle chiamate: La tecnologia VCS è una soluzione hardware brillante ed efficace a un problema software comune.

Autonomia della batteria: Con fino a 30 ore di registrazione, la durata della batteria è più che sufficiente per qualsiasi scenario professionale.

Semplicità d’uso: I controlli fisici “one-press” e il feedback tattile rendono l’avvio di una registrazione un’operazione istantanea e intuitiva.

Difetti:

Costo totale di possesso: Il modello basato su abbonamenti rende il costo a lungo termine significativo, relegando il piano gratuito a una semplice demo.

Dipendenza dall’ecosistema: Il dispositivo è quasi inutile senza l’app e una connessione ai server cloud, introducendo un rischio di obsolescenza legato alla sopravvivenza dell’azienda.

Cavo di ricarica proprietario: Una scelta di design che sacrifica la praticità e la convenienza sull’altare del minimalismo.

Affidabilità del software: Diverse segnalazioni online da parte di utenti lamentano bug e registrazioni fallite, un rischio inaccettabile per usi mission-critical.

Indicatore di batteria impreciso: La mancanza di una percentuale esatta nell’app crea incertezza nella gestione quotidiana dell’autonomia.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo del Plaud Note è complesso e va analizzato su due livelli. Il primo è il costo dell’hardware: 159 euro.1 Considerata la qualità dei materiali, il design ricercato e la tecnologia innovativa (in particolare il sensore VCS), questa cifra, presa singolarmente, potrebbe essere considerata adeguata per un accessorio tecnologico di fascia premium. Il dispositivo è, senza dubbio, un pezzo di ingegneria notevole.

Tuttavia, valutare il Plaud Note solo sul suo prezzo d’acquisto sarebbe un errore. Il suo valore reale e il suo costo totale di possesso sono inestricabilmente legati al modello di abbonamento. Per un utilizzo che vada oltre il casuale, è quasi obbligatorio sottoscrivere almeno il piano Pro da 99.99 dollari all’anno, portando la spesa del primo anno a circa 260 euro. Per gli utenti “power”, il piano Unlimited da 239.99 dollari all’anno porta il costo totale a sfiorare i 400 euro.

La domanda cruciale, quindi, non è se il registratore vale 159 euro, ma se il servizio completo (hardware + software + cloud AI) vale una spesa annuale ricorrente di questa entità. La risposta si trova in un calcolo del ritorno sull’investimento (ROI) basato sul tempo. Se un professionista risparmia anche solo 3-4 ore al mese di lavoro di trascrizione e riorganizzazione, il costo dell’abbonamento viene rapidamente ammortizzato. Per questo motivo, il Plaud Note non è un prodotto per tutti, ma uno strumento professionale il cui valore percepito è direttamente proporzionale al valore che il suo utente assegna al proprio tempo.

Conclusioni

Al termine di questa lunga prova, il mio verdetto sul Plaud Note è sfumato. È un dispositivo che vive di forti contrasti: un hardware quasi perfetto abbinato a un modello di business esigente; una potenza AI sbalorditiva affiancata da piccole ma fastidiose ingenuità nell’esperienza utente, come il cavo proprietario e l’indicatore di batteria. Non c’è dubbio che sia uno degli esempi più riusciti e meglio focalizzati di “AI hardware” visti finora. È un prodotto che risolve un problema reale in modo elegante ed efficace.

A chi lo consiglio? Lo consiglio senza esitazione a una categoria specifica di utenti: professionisti e studenti “power user”. Parlo di giornalisti, avvocati, consulenti, ricercatori, o chiunque passi una parte significativa della propria settimana in riunioni, interviste o lezioni. Per queste persone, il tempo è letteralmente denaro, e la capacità del Plaud Note di trasformare ore di parlato in appunti strutturati e ricercabili in pochi minuti rappresenta un guadagno di produttività che può giustificare ampiamente il costo annuale. È uno strumento che, se integrato correttamente nel proprio flusso di lavoro, si ripaga da solo.

A chi non lo consiglio? Lo sconsiglio all’utente occasionale, a chi cerca una soluzione a costo zero o a chi ha solo bisogno di registrare qualche memo vocale di tanto in tanto. Per loro, le app gratuite o a basso costo disponibili sullo smartphone, come la stessa Otter.ai nel suo piano base, sono più che sufficienti. Lo sconsiglio anche a chi opera in contesti in cui l’affidabilità deve essere del 100%, senza margine di errore. Le segnalazioni di bug e registrazioni fallite, sebbene non da me riscontrate, suggeriscono che il software potrebbe non essere ancora maturo per scenari mission-critical, dove la perdita di una registrazione potrebbe avere conseguenze gravi. In definitiva, il Plaud Note è uno sguardo affascinante sul futuro della produttività personale, un assistente AI tascabile di enorme potenziale, ma che chiede all’utente un impegno economico e una certa tolleranza per le sue eccentricità. Attualmente è disponibile direttamente su Amazon Italia.