Huawei Watch D2 in offerta bomba su Amazon: sconto del 16%

Il Huawei Watch D2 è uno smartwatch con monitoraggio della pressione sanguigna, ECG a singola derivazione in grado di rilevare la fibrillazione atriale, stress, sonno, SpO2 e molti altri importantissimi parametri mentre viene indossato.

Oggi è possibile acquistarlo usufruendo di uno sconto del 16% sul prezzo di listino. Sconto che vi consente di poter finalmente acquistare uno smartwatch a marchio Huawei a un prezzo super conveniente. Volete averne uno anche voi? Approfittatene subito.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Huawei Watch D2 oggi in offerta su Amazon

Quale momento migliore se non questo per poter acquistare questo smartwatch dell’azienda Huawei? Un oggetto perfetto per il monitoraggio della pressione sanguigna e ECG a singola derivazione in grado di rilevare solo la fibrillazione atriale. Monitorare la pressione sanguigna 24/7 con un cinturino innovativo e misurare la fibrillazione atriale tramite l’ECG in 30 secondi diventa semplice e pratico rispetto al passato.

Oltre a ciò, parliamo di uno smartwatch con design ergonomico e funzionale. Non a caso, è leggero, traspirante e con un cinturino facilmente sostituibile che si adatta comodamente al polso per un uso quotidiano. Inoltre, è possibile esplorare numerose attività fitness con il GPS integrato per monitorare con precisione gli allenamenti all’aperto, con oltre 80 modalità sportive integrate.

Un altro punto di forza di questo Huawei è la durata della batteria. Offre infatti fino a 5 giorni di autonomia per consentire a chiunque lo indossi di avere il massimo delle prestazioni. Infine, non manca la possibilità di rispondere alle chiamate, gestire notifiche e accedere a un’ampia gamma di funzioni intelligenti per semplificare la routine quotidiana. Oggi è possibile acquistare lo smartwatch Huawei D2 con un prezzo speciale. Amazon lo offre con un prezzo scontato di soli 334,99 euro anziché 399 grazie al -16%.