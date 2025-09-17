Tim: l’offerta per i giovani con giga illimitati è arrivata sul sito ufficiale

Quando utilizziamo il nostro smartphone nella stragrande maggioranza dei casi, utilizziamo in concomitanza anche la nostra promozione telefonica, si tratta ormai di un binomio indissolubile dal momento che per poter sfruttare appieno le potenzialità del nostro dispositivo tascabile, avere a disposizione minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare, è uno step a dir poco indispensabile, ecco perché ogni utente dopo aver acquistato uno smartphone spesso attiva anche una nuova offerta telefonica.

Ovviamente l’offerta in questione deve calzare a pennello sulle nostre esigenze da un punto di vista delle caratteristiche offerte, dunque prima di fare una scelta è utile guardare con attenzione i cataloghi presenti in quel momento sul mercato in modo da fare la scelta sicuramente più giusta, proprio per venirvi in aiuto oggi vi portiamo una promozione di Tim che potrebbe rappresentare un’ottima opzione per tutti voi, si tratta di un’offerta dedicata ai giovani che in uno specifico caso può essere evoluta e garantire caratteristiche eccellenti.

Offerta con anche giga illimitati

L’offerta di oggi è dedicata agli utenti under 30 e consente di ottenere ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G ultra con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta in questione ha un costo di 9,99 € al mese con un prezzo di attivazione di 10 € che include il costo per la Sim fisica ma anche cinque euro di credito al suo interno, veniamo al pezzo forte della promozione, l’offerta infatti se viene attivata da coloro che hanno già una promozione di rete fissa nel salotto di casa può essere evoluta garantendo giga illimitati per navigare su Internet, il tutto ovviamente al medesimo prezzo mensile citato sopra.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di Tim seguendo i passi presenti all’interno della pagina dedicata, bastano pochi clic per poter procedere in modo rapido e veloce.