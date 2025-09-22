OPPO Find X9: annunciate le specifiche tecniche a un mese dal debutto

La serie OPPO Find X9 è pronta a debuttare in Cina il 16 ottobre 2025. Ma i dettagli principali del nuovo smartphone di punta sono già trapelati grazie al noto leaker Digital Chat Station. Attraverso un post su Weibo, l’insider ha anticipato gran parte della scheda tecnica del modello base. Questa si preannuncia come particolarmente potente, con caratteristiche in linea con i top di gamma del prossimo anno.

OPPO Find X9 sarà particolarmente competitivo grazie al suo comparto fotografico e alla batteria con ricarica a 80W

Il display sarà un OLED da 6,59 pollici. Questo è prodotto da Tianma, con tecnologia LIPO (bordo ultra-sottile e curvo). E una risoluzione 1,5K. Pensata proprio per offrire una resa visiva più immersiva. Sotto la scocca, invece, ci sarà il nuovo MediaTek Dimensity 9500. Il chip che promette prestazioni elevate ed efficienza energetica migliorata. Il comparto memorie sarà generoso. Si parla infattidi versioni fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Anche se quest’ultima configurazione potrebbe restare un’esclusiva per il mercato cinese.

Il punto forte di OPPO Find X9 sarà senza dubbio il comparto fotografico. Frontalmente sarà presente una selfie cam da 32 MP. Mentre sul retro troveremo quattro sensori, di cui tre principali da 50 MP. Uno standard, uno ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico. A chiudere il setup, un sensore multi-spettrale da 2 MP. Questo è dedicato alla gestione del colore e della luce.

Un’altra novità significativa sarà l’adozione di un lettore di impronte ultrasonico integrato nel display. Una tecnologia più precisa rispetto ai tradizionali sensori ottici. Sul fronte autonomia, OPPO promette grande durata grazie a una batteria da 7.025 mAh, Con anche ricarica rapida da 80W, sia via cavo che wireless.

La variante internazionale, identificata dal codice CPH2791, dovrebbe arrivare entro fine mese, il 28 ottobre, ma con alcune differenze. Potrebbe essere limitata a 512 GB di archiviazione, lasciando il modello da 1 TB al solo mercato cinese.