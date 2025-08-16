Realme GT

La conferma arriva direttamente dal vicepresidente Wang Wei: i nuovi flagship Realme GT 8 e GT 8 Pro saranno presentati ufficialmente a ottobre 2025. Dopo settimane di indiscrezioni, l’azienda ha scelto di rompere il silenzio, promettendo che entrambi i modelli riserveranno sorprese importanti e si posizioneranno nella fascia più alta del mercato Android.

Snapdragon 2 Elite per entrambi i modelli

Secondo le informazioni emerse a inizio agosto, sia Realme GT 8 che GT 8 Pro adotteranno il prossimo SoC di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 2 Elite, progettato per garantire prestazioni di livello assoluto, supporto alle più recenti tecnologie di connettività e un’ottimizzazione avanzata dei consumi. La scelta di puntare sul chip più potente di Qualcomm conferma le ambizioni di Realme di competere direttamente con i principali flagship di marchi come Samsung, Xiaomi e Oppo.

Il modello di punta, Realme GT 8 Pro, dovrebbe montare un display OLED 2K piatto da 6,85 pollici, fornito da Samsung. Una delle novità più interessanti è il rivestimento antiriflesso AR, simile a quello visto sul Galaxy S25 Ultra, pensato per migliorare la visibilità in ambienti luminosi e ridurre l’affaticamento visivo. Questa soluzione, abbinata a una luminosità di picco presumibilmente elevata e a un refresh rate che potrebbe superare i 120 Hz, dovrebbe garantire un’esperienza visiva fluida e dettagliata, adatta sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali in alta definizione.

Uno degli elementi più sorprendenti riguarda l’autonomia. Le indiscrezioni parlano di una batteria superiore ai 7.000 mAh per il modello Pro, una capacità notevolmente superiore alla media del mercato, specialmente per un dispositivo di fascia alta. A supportare questa dotazione ci sarà una ricarica rapida cablata da 100 W, che dovrebbe consentire di riportare la batteria al 100% in tempi molto ridotti. L’azienda potrebbe anche implementare sistemi avanzati di gestione termica per evitare surriscaldamenti durante le sessioni di ricarica più intense.

Il telaio in metallo è un altro elemento distintivo previsto per il GT 8 Pro, segno della volontà di Realme di posizionarsi con un design premium in grado di competere con i top di gamma del settore. L’attenzione ai materiali potrebbe estendersi anche alla resistenza agli agenti esterni, anche se al momento non ci sono conferme su eventuali certificazioni IP. Sul fronte fotografico, l’aggiornamento più rilevante riguarderebbe l’introduzione di un teleobiettivo periscopico da 200 MP, probabilmente il Samsung HP9, già associato ad altri flagship in arrivo come l’Oppo Find X9 Pro. Questa soluzione dovrebbe offrire uno zoom ottico di alta qualità e immagini ricche di dettagli, anche in condizioni di illuminazione difficili.

Il comparto fotografico potrebbe includere anche una fotocamera principale ad alta risoluzione e un’ultra-grandangolare avanzata, ma per ora i dettagli completi della configurazione restano da confermare.

Il Realme GT 8 Pro dovrebbe integrare un sensore di impronte digitali ultrasonico 3D sotto lo schermo, una tecnologia più rapida e precisa rispetto ai classici sensori ottici. Questo sistema migliora non solo la velocità di sblocco, ma anche la sicurezza, poiché rileva in modo più accurato le caratteristiche tridimensionali dell’impronta.