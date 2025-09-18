Oppo Find X9 Pro: il camera kit magnetico firmato Hasselblad

Oppo alza il livello nel settore fotografico degli smartphone. La conferma arriva direttamente da un dirigente della società, che su Weibo ha svelato l’arrivo di un camera kit dedicato al Find X9 Pro. Non sarà quindi un’esclusiva del futuro modello Ultra, ma un accessorio pensato per rendere la fotografia mobile più completa anche sulla versione “standard” della serie.

Il kit, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, punta su un sistema magnetico per garantire praticità di aggancio e rimozione. Tra gli elementi inclusi ci sarà almeno una custodia-impugnatura che trasforma lo smartphone in una vera e propria fotocamera compatta, oltre a un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Si tratta al momento di prototipi, ma il logo Hasselblad sarà presente in bella vista sugli accessori, a testimonianza della partnership con lo storico marchio svedese.

Android e il futuro fotografico di Oppo Find X9 Pro

Le prime informazioni confermano che il teleobiettivo del kit è stato progettato appositamente per integrarsi con la lente nativa del dispositivo. Potrebbe arrivare a una focale equivalente di circa 200mm, corrispondente a uno zoom 10x rispetto all’ottica principale da circa 23mm eq. Resta da chiarire se ci saranno ulteriori obiettivi dedicati, ma le premesse aprono prospettive interessanti per chi desidera un approccio più professionale alla fotografia mobile.

Resta aperta la questione della distribuzione internazionale. In passato, per gli utenti occidentali non è stato semplice acquistare accessori simili, spesso destinati solo al mercato asiatico. L’interesse verso i prodotti fotografici premium però attualmente è in grande aumento, di conseguenza l’ azienda potrebbe spingere Oppo ad ampliare la sua disponibilità anche altrove.

Il Find X9 Pro, intanto, si prepara a segnare un deciso passo avanti rispetto al suo predecessore. Le indiscrezioni parlano di un design nuovo, con un’isola fotografica più grande posizionata in alto a sinistra, simile a quella degli iPhone Pro ma dalle dimensioni più generose. Il sensore principale dovrebbe salire a 200MP, mentre l’autonomia beneficerà della tecnologia Si-C per batterie più capienti. Sul fronte hardware è attesa una piattaforma MediaTek di ultima generazione. Insomma, se queste premesse saranno confermate, Oppo non solo alzerà il livello della propria serie di punta, ma introdurrà un nuovo modo di intendere la fotografia da smartphone. Un approccio che unisce la praticità del sistema Android con la qualità di strumenti professionali.