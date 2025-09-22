iPhone Air, l’effetto WOW è assicurato, ma sono perplesso, RECENSIONE (prime impressioni)

Copertina iPhone Air

Arrivato venerdì e l’ho tolto subito dalla confezione: il mio iPhone Air. Piccolo, sottile, dichiarato come il più leggero della serie, nuovi materiali, grande attenzione alla portabilità. Dopo averlo usato tutto il weekend — messaggi, telefonate, navigazione, un po’ di video, streaming, notifiche, passeggiate sotto il sole — avevo le idee chiare su cosa aspettarmi veramente da questo modello “Air”. Volevo capire se la leggerezza è solo percezione, se la fotocamera regge, se il nuovo chip A19 convince, se Apple ha fatto abbastanza per chi non ha bisogno del Pro ma vuole un flagship di qualità minimamente compatto. Ecco cosa ho scoperto.

Design, interfaccia e usabilità

La prima cosa che colpisce maneggiando l’iPhone 17 Air è quanto sia veramente sottile. Non solo nei dati: spessore dichiarato molto contenuto (intorno ai 5,6 mm) si sente. Al polso, in tasca, ti dimentichi che ce l’hai. Anche il peso — sotto i 170 grammi — fa un’importante differenza rispetto ai modelli standard. Apple ha giocato bene con materiali: un telaio in titanio che dà robustezza ma non appesantisce, vetro posteriore più sottile ma trattato in modo che la resistenza ai graffi sembri buona.

L’interfaccia non cambia radicalmente rispetto a modelli recenti, ma le animazioni sembrano un filo più fluide, le transizioni più snelle. Il display ProMotion OLED ha colori vividi, ottima luminosità, leggibile sotto il sole. Le cornici ridotte si notano, danno un look moderno. Il Face ID è veloce. Le mani piccole ringraziano: l’impugnatura è comoda, il device non scivola (ma consiglio comunque una cover leggera se hai mani che sudano o un bumper).

Novità principali

Dopo averlo usato un weekend, queste sono le feature che emergono come più utili:

Portabilità reale: questo non è un accessorio, è un telefono che porti con piacere. Non devi cercare zaini, lo estrai facilmente. Per chi usa molto telefono in mobilità, è uno step avanti rispetto agli iPhone “normali”.

questo non è un accessorio, è un telefono che porti con piacere. Non devi cercare zaini, lo estrai facilmente. Per chi usa molto telefono in mobilità, è uno step avanti rispetto agli iPhone “normali”. Fotocamera migliorata : il sensore da 48 MP principale scatta foto che sono già pronte per i social senza dover spremere troppo l’app fotocamera: buona gestione del dettaglio, HDR equilibrato, colori naturali. Notturna migliorata rispetto ai modelli base precedenti, anche se non al livello dei Pro. La selfie cam da 24 MP si comporta bene : più nitidezza nei videochiamate, migliori scatti anche con luce artificiale scarsa.

: il sensore da 48 MP principale scatta foto che sono già pronte per i social senza dover spremere troppo l’app fotocamera: buona gestione del dettaglio, HDR equilibrato, colori naturali. Notturna migliorata rispetto ai modelli base precedenti, anche se non al livello dei Pro. : più nitidezza nei videochiamate, migliori scatti anche con luce artificiale scarsa. Chip A19 Pro : è veloce. Le app si aprono in un lampo, anche quelle più pesanti. Multitasking fluido. Nessun impuntamento finora. Uso di funzioni AI come traduzione in tempo reale o testo predittivo mostra che il chip non è solo nominale, ma محسوس.

: è veloce. Le app si aprono in un lampo, anche quelle più pesanti. Multitasking fluido. Nessun impuntamento finora. Uso di funzioni AI come traduzione in tempo reale o testo predittivo mostra che il chip non è solo nominale, ma محسوس. Display e uso sotto il sole : luminosità alta, leggibilità buona anche con cielo chiaro. Non ho misurato con strumentazione, ma visivamente è molto meglio di molti telefoni che possiedo e usavo prima in condizioni luminose intense.

: luminosità alta, leggibilità buona anche con cielo chiaro. Non ho misurato con strumentazione, ma visivamente è molto meglio di molti telefoni che possiedo e usavo prima in condizioni luminose intense. Batteria e autonomia: nonostante la leggerezza e il corpo sottile, la batteria tiene sorprendentemente bene. Con uso misto (notifiche, messaggi, navigazione, qualche video) arrivo a fine giornata con riserva — mi è capitato di avere 20‑25% residuo a sera. Se usi in modo più leggero, posso vedere che domani arrivo. Certo, se inizi a registrare video 4K o giochi pesante, la riserva cala rapidamente.

Prestazioni

In queste 48 ore, non ho visto crash dell’app, rallentamenti evidenti o lag nel giorno‑giorno. Il sistema risponde bene, anche con molte app aperte. Animazioni e transizioni sono fluide, come ho detto, e non ho registrato surriscaldamenti fastidiosi: il retro diventa caldo solo dopo sessioni di uso intenso (video, streaming, fotocamera). Uso intenso del Face ID, delle chiamate, della fotocamera, delle app social: tutto gira bene. L’audio in chiamata è buono, la ricezione LTE/5G non ha dato problemi nelle zone dove di solito il segnale è medio. Merito del chip modem proprietario e del nuovo C1 per la connettività.

Ecosistema Apple

Essendo del tipo “Air”, capisco che non cerca di competere con i Pro in tutto, ma le app più usate (Safari, Messaggi, Foto, Mappe, App Store) già sembrano ottimizzate per il device. Non ho avuto situazioni in cui un’app sembrava sballata o non perfettamente adattata.

Se usi AirPods, Apple Watch, iPad o Mac, la sincronizzazione è impeccabile: Continuity, Handoff, AirDrop funzionano bene. Anche la condivisione foto, backup iCloud, tutte queste cose che ormai do per scontate, funzionano come devono. Non ho provato lavori video pesanti con Premiere o Final Cut (perché “Air” non punta lì), ma per montaggi leggeri, editing di foto, Instagram reels, il device si comporta bene.

Anche l’hardware sembra valido: vetro e retro lavorati per resistenza ai graffi, materiali come il titanio che resistono bene nonostante l’uso quotidiano. Non ho ancora testato cadute o urti, ma la finitura dà una sensazione di qualità.

Conclusioni

Dopo questo weekend, posso dire con certezza che l’iPhone 17 Air è la mia scelta se voglio qualcosa che sta nel palmo della mano, fa tutto ciò che serve e lo fa bene. Non è il modello più potente della generazione, non è pensato per scatti ultra‑lunghi o zoom enorme, ma per chi usa il telefono come strumento quotidiano, per messaggi, scatti, video leggeri, streaming, chiamate.

È elegante, leggero, gradevole da usare, con la certezza che Apple ha limato molti compromessi. Lo si può comprare da Amazon, mentre gli accessori esterni sono su AliExpress a poco.