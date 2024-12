La crescente diffusione delle tecnologie digitali sta trasformando il modo in cui si interagisce. Ciò ha portato ad una serie di sfide legate alla sicurezza online. Per rispondere a tali esigenze, Fastweb lancia Fastweb Protect. Un servizio innovativo progettato per offrire una protezione completa contro i rischi informatici. Grazie alla partnership con Wallife, Fastweb Protect integra tecnologie avanzate e soluzioni assicurative. In tal modo garantisce un maggiore livello di sicurezza per privati, liberi professionisti e piccole imprese.

Fastweb Protect interviene per la sicurezza degli utenti

Il nuovo servizio si differenzia per il suo impegno a 360 gradi. È in grado di combinare strumenti tecnologici, educazione digitale e coperture assicurative. Tra i punti di forza del servizio, spicca la copertura assicurativa Wallife. Quest’ultima offre tutela in caso di furto di identità digitale o transazioni non autorizzate su conti correnti e strumenti di pagamento. Tale protezione si rivela particolarmente utile in un contesto in cui le frodi informatiche sono sempre più frequenti.

Fastweb Protect presenta un’apposita applicazione dedicata. Quest’ultima è stata progettata per presentare una sicurezza più elevata. Attraverso l’app, gli utenti possono rilevare la presenza di minacce digitali. Come malware o phishing. Inoltre, possono monitorare l’esposizione dei propri dati nel dark web. Oltre che ricevere notifiche tempestive per ridurre al minimo i rischi.

Considerando l’aumento degli attacchi informatici in Italia (65% in più rispetto allo scorso anno) è evidente l’importanza di servizi come Fastweb Protect. Disporre di strumenti concreti per proteggere la propria attività digitale è fondamentale sia a livello personale che professionale. Il servizio è disponibile con le promo per la rete fissa e mobile. Nella fase di lancio sarà gratuito per i primi tre mesi. Mentre in un secondo momento avrà un costo di 3 euro al mese per i privati. Sale a 6 euro al mese per i titolari di Partita IVA. Fastweb Protect è attivabile facilmente tramite l’area personale MyFastweb.