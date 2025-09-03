Fastweb Mobile Full è la tariffa più venduta dall’operatore

Fastweb mette a disposizione degli utenti delle tariffe telefoniche uniche, che comprendono giga ad alta velocità, SMS, minuti illimitati, una serie di servizi esclusivi.

Le promozioni telefoniche per la linea mobile di Fastweb sono davvero imperdibili, e permettono agli utenti di navigare con la rete mobile più premiata d’Italia, sfruttando la rete di Vodafone, poiché Fastweb ne utilizza le infrastrutture.

Fastweb Mobile Full: una promozione unica da restare a bocca aperta

Fastweb Mobile Full è la promozione dell’operatore più venduta e più apprezzata dagli utenti. La tariffa infatti è un giusto compromesso tra un prezzo accessibile e i servizi che vengono forniti.

Fastweb Mobile Full offre ai propri clienti 200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, 100 SMS, minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, i corsi della Fastweb Digital Academy e la spedizione gratuita della Sim. Tutti questi servizi esclusivi hanno il costo di 10,95 euro al mese.

Fastweb: da non perdere anche le altre promozioni mobili

Tuttavia, Fastweb ha a disposizione altre due tariffe telefoniche a cui è impossibile non dare un’occhiata.

La più economica in assoluto è l’offerta Fastweb Mobile, con cui si ha a disposizione 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, 100 SMS, minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, i corsi della Fastweb Digital Academy e la spedizione gratuita della Sim, a soli 8,95 euro al mese.

L’ultimo piano tariffario, Fastweb Mobile Maxi, prevede 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, 100 SMS, minuti illimitati per chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali, la tecnologia Wi-Fi Calling, i costi della Fastweb Digital Academy, la spedizione gratuita della Sim, e in più l’assicurazione assistenza Pet e la Fastweb Protect. In questo caso il costo della tariffa più completa di Fastweb è di solito 10,95 euro al mese.