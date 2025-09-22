CMF Phone 1 imperdibile con lo sconto Amazon del 33%: approfittatene subito

Lo CMF Phone 1 con 8+128GB è uno smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR. Questi sono solamente alcune delle caratteristiche che contribuiscono a rendere speciale questo device. Oltre a ciò oggi questo smartphone viene offerto con un rapporto qualità/prezzo migliore rispetto ad altri giorni.

Lo sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon consente di ridurre il prezzo di listino del 33% facendo crollare il prezzo a soli 160,90 euro. Impossibile non approfittarne subito e proprio per questo motivo tantissimi utenti hanno già deciso di procedere con l’acquisto.

CMF Phone 1 oggi con uno sconto del 33%

Uno dei principali punti di forza di questo CMF Phone 1 è senza alcun dubbio il display Super AMOLED da 6,67 pollici. Questo display con qualità ottimale consente di avere in qualsiasi istante esperienze visive uniche anche grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, luminosità massima di 2000 nits e HDR 10+.

Oltre a ciò, l’esperienza d’uso viene migliorata dalla presenza di Android 14 accompagnato dal Nothing OS 2.6. Nello specifico, il Nothing OS offre il meglio dell’innovazione Android, senza opzioni inutili. Se volete scattare anche foto perfette, questo smartphone è la soluzione più adatta a voi.

Il CMF Phone 1 dispone di un’eccezionale fotocamera principale Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per dare vita ai soggetti. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP e sfrutta appieno tutti gli algoritmi fotografici più recenti e più avanzati. Un insieme di dettagli che consentono di scattare foto uniche in ogni circostanza.

Infine, grazie all’efficienza energetica del processore, lo CMF Phone 1 può durare fino a due giorni con una sola carica. Supporta inoltre la ricarica rapida da 33 W che ricarica il 50% della batteria in soli 20 minuti. Approfittate subito dello sconto Amazon del 33% per pagare lo CMF Phone 1 a soli 160,90 euro.