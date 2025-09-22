OPPO lancia ColorOS 16 il 15 ottobre con la serie Find X9

È ufficiale che Android 16 è già disponibile da qualche mese nella sua versione stabile. Ma nonostante ciò i produttori stanno poco a poco adattando le proprie interfacce personalizzate al nuovo sistema operativo. Tra questi, OPPO è pronta a svelare ufficialmente ColorOS 16. L’aggiornamento sarà presentato il 15 ottobre 2025. E sarà in concomitanza con il lancio della nuova serie OPPO Find X9.

ColorOS 16 porterà anche novità funzionali e un sistema più reattivo

ColorOS 16 promette di segnare un punto di svolta nel design e nell’esperienza d’uso grazie all’introduzione di una nuova interfaccia chiamata “Liquid Glass UI”. Si tratta di un sistema visivo rinnovato, ispirato agli effetti traslucidi e stratificati visti su iOS 26 di Apple. L’obiettivo è offrire un’estetica più moderna, futuristica e coinvolgente. Ed anche con animazioni dinamiche e una resa visiva che punta a dare profondità e fluidità all’interazione quotidiana.

La rinnovata interfaccia non si limiterà solo all’aspetto estetico. Questo ovviamente, secondo le prime anticipazioni. ColorOS 16 infatti, includerà anche miglioramenti nelle prestazioni. Con tempi di risposta più rapidi e una gestione più efficiente delle risorse. Tra le funzionalità inedite attese ce ne sono due. Una è la modalità Always-On Display a schermo intero. Che sarà utile per visualizzare informazioni senza sbloccare il dispositivo. L’altra è una schermata di blocco personalizzabile. Arricchita poi da widget riprogettati.

Tutto questo dovrebbe contribuire a rendere l’utilizzo degli smartphone OPPO ancora più intuitivo e appagante. Rispecchiando le esigenze di un’utenza sempre più attenta non solo alla potenza del dispositivo. Ma anche e soprattutto all’esperienza visiva e interattiva.

OPPO non ha ancora condiviso un elenco ufficiale dei modelli che riceveranno ColorOS 16. Ma è probabile che l’azienda fornisca presto dettagli sul programma di aggiornamento. Intanto, il debutto è fissato per metà ottobre. Periodo in cui la nuova versione del sistema operativo sarà installata di serie sui nuovi modelli Find X9.