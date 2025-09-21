Apple AirPods 4: oggi su Amazon con un prezzo da urlo

Gli auricolari wireless Apple AirPods 4 sono un accessorio che qualunque utente vorrebbe avere a portata di mano per poter ascoltare musica in ogni istante. Oggi Amazon offre l’opportunità di risparmiare sul costo di listino scontandolo del 15%. Quale momento migliore, dunque, se non questo per portarli a casa e dare il via a esperienze d’uso uniche?

Il potente chip H2 contraddistingue questi AirPods 4. Un elemento che li rende unici rispetto ad altre soluzioni. Non a caso l’audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza, che permette di sentire i suoni del mondo esterno, per offrire sempre la migliore esperienza d’ascolto.

Auricolari wireless Apple AirPods 4 in offerta su Amazon

Non solo musica con questi auricolari a marchio Apple. Se si sta parlando con qualcuno vicino, la funzione rilevamento conversazione non fa altro che abbassare in automatico il volume degli auricolari. Inoltre, la funzione isolamento vocale migliora la qualità delle telefonate quando ci si trova in aree particolarmente rumorose. Sfruttando l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo mentre isola il suono della voce e lo rende più nitido per la persona con cui si sta parlando.

I punti di forza non terminano qui. Quando si ascolta musica, si guardano film o serie TV, ci si diverte con i videogiochi e non solo, l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un suono avvolgente, come al cinema. Infine, non dimentichiamo che con il nuovo design, gli AirPods 4 sono ancora più comodi da indossare tutto il giorno e restano ben fermi quando ci si muove.

Approfittate subito dello sconto Amazon per pagare gli auricolari wireless Apple AirPods 4 al costo di soli 168,99 euro anziché 199.