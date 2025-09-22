Citroen e-C3: quando arriverà in Italia la nuova versione?

Il mercato delle quattro ruote si arricchisce sempre di più grazie al debutto di nuovi veicoli che le aziende portano sul mercato offrendo novità e modelli prestazionali. Tra le tante proposte degli ultimi mesi, non possiamo certamente non ricordare l’arrivo della versione base della C3 elettrica sul mercato tedesco.
Nello specifico, questo nuovo modello realizzato dal marchio Citroen si contraddistingue grazie alla presenza di una batteria da 30 kWh con autonomia di 200 km. Un nuovo modello che senza alcun dubbio riuscirà a conquistare tanti utenti essendo perfetto per un utilizzo in città. Ma dopo il debutto in Germania, ci chiediamo quando sarà la volta del nostro Paese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito.
Citroen e-C3: quando arriverà in Italia
E’ bene sottolineare che questo modello portato al debutto in Germania si differenzia dall’attiale Citroen e-C3 solamente per alcuni dettagli. Nello specifico, la differenza riguarda la batteria. Il motore, infatti, è quello da 113 CV ma ad alimentarlo c’è un LFP da 30 kWh per un’autonomia di 213 km (ciclo WLTP).
Avendo implementato una batteria più piccola, il costruttore è riuscito a ridurre il costo di vendita del veicolo. Dettaglio che sicuramente consentirà a più utenti di poterlo acquistare. Secondo quanto diffuso, in Germania il prezzo d’accesso della e-C3 parte da 19.990 euro. Stesso prezzo disponibile anche sul mercato francese. Per quanto riguarda l’Italia non sappiamo ancora quando il brand deciderà di lanciare questo nuovo modello. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per sapere se il costruttore proporrà presto la Citroen e-C3 in Italia.